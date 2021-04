Neue Saison im Volleyball soll nach den Herbstferien starten

Trotz anhaltender und nicht weiter einschätzbarer Corona-Situation laufen die Vorbereitungen des Verbandsspielausschusses für die kommende Volleyball-Saison 2021/2022 auf Hochtouren. Die dafür erforderlichen Eckdaten des Bundesspielausschusses für die Spieltermine liegen inzwischen vor. Somit konnte die Saisonplanung angegangen und der neue Rahmenspielplan erstellt werden.

Der Spielstart für die Masse der Mannschaften ist für nach den Herbstferien terminiert, die Austragungstermine zu den Vorrunden der Pokale werden flexibel gehandhabt. Bis zum 1. Mai können die Vereine ihre Mannschaften kostenfrei in eine tiefere Spielklasse einordnen lassen oder vom Spielbetrieb abmelden. Keine Rückmeldung bedeutet den Verbleib in der vorherigen Spielklasse. Sollten Nachrücker in höhere Spielklassen notwendig sein, so werden diese über den anzuwendenden Quotienten der Saison 2019/2020 ermittelt.

Anschließend erfolg die Einteilung der Spielklassen. Der NWVV will dabei möglichst kleine Staffeln bilden, um flexibel auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu reagieren. Die Spielklasseneinteilung wird am 31. Mai veröffentlicht, ehe in der Folge die Spielpläne erarbeitet werden. Die genauen Spieltermine sollen im Juli feststehen.