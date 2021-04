Veilchen überzeugen beim klaren Heimsieg gegen Würzburg

Göttingen. BG Göttingen lässt in der Basketball-Bundesliga den Gästen aus Franken beim 96:73-Erfolg keine Chance. Bereits am Dienstag folgt die nächste Partie.

Die BG Göttingen hat sich nach einer schwächeren Leistung unter der Woche wieder gefangen. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors besiegte am Sonntagnachmittag s.Oliver Würzburg mit einem überzeugenden Auftritt deutlich 96:73 (52:39) und dürfte sich damit auch der letzten Abstiegssorgen entledigt haben. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel fand der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen einen besseren Offensiv-Rhythmus und zog so Stück für Stück davon. Beste Veilchen-Werfer waren Luke Nelson und Rihards Lomazs mit jeweils 18 Punkten. Für Würzburg traf Florian Koch am häufigsten (14 Zähler).

Die Veilchen, die weiterhin auf ihren verletzten Kapitän Akeem Vargas verzichten mussten, starteten mit mehr Energie als gegen Gießen in die Partie, brauchten allerdings ein bisschen Zeit, bis sie daraus Kapital schlagen konnten. Tai Odiase brachte die Göttinger 10:4 in Front (4.), aber die personell ebenfalls dezimierten Würzburger zeigten viel Einsatz und verkürzten durch zwei Dreier auf 12:10 (5.). Kleine Unaufmerksamkeiten in der BG-Defensive bestraften die Franken sofort. Nach einem Lomazs-Dreier zum 18:13 ließen die Gäste einen 0:5-Lauf zum 18:18-Ausgleich folgen (8.). In die Viertelpause gingen die Hausherren mit einer knappen 22:21-Führung.

Würzburg führt, BG hält dagegen

Auch im zweiten Abschnitt taten sich die Veilchen weiterhin schwer gegen das bissige Team von Würzburgs Headcoach Denis Wucherer. Tyson Ward brachte die Franken erstmals in Front (25:26/12.), aber Aubrey Dawkins holte die BG-Führung durch einen Dreier auf der Stelle zurück (28:26/12.). Danach fand die Moors-Truppe einen besseren Offensiv-Rhythmus und zog durch einen 9:2-Lauf auf 37:31 davon (15.). Wucherers anschließende Auszeit stoppte diesen Rhythmus nicht, so dass die Göttinger nun einen Dreier nach dem nächsten zum 46:35 versenkten (17.). Bis auf 52:37 wuchs der Vorsprung an (20.), zur Pause verkürzte der Ex-Göttinger Jonas Weitzel auf 52:39.

Nach dem Seitenwechsel brauchten beide Teams ein bisschen Zeit, um zu punkten. Die Veilchen waren zuerst wieder erfolgreich und schafften es, den Würzburgern mehr als drei Minuten keinen Korberfolg zu gestatten (56:39/24.). Brekkott Chapman, der nach überstandener Achillessehnenverletzung sein erstes Spiel seit Januar absolvierte, erlöste die Franken und traf zum 56:42 (24.). Die Gäste agierten in der Offensive jetzt zwar wieder besser, aber die Göttinger trafen ihre Würfe ebenfalls. Alex King ließ den Rückstand der Franken auf 60:47 schrumpfen, doch die BG antwortete mit einem 9:3-Lauf zum 69:50 (28.). Vor dem Schlussviertel traf Deishuan Booker einen Dreier mit der Sirene zum 75:55.

Veilchen halten Vorsprung

Im letzten Abschnitt warfen die fränkischen Gäste noch einmal alles in die Waagschale, verteidigten intensiv und gestatteten den Göttingern mehr als zwei Minuten keine Punkte. Luke Nelson beendete die Angriffsflaute und baute den BG-Vorsprung wieder auf 78:60 aus (33.). Ein Drei-Punkte-Spiel von Dawkins und Zähler von Booker brachen den Widerstand der Würzburger endgültig (83:60/34.). Die Veilchen hielten diesen hohen Vorsprung konstant, so dass Moors gegen Ende der Partie sogar Geburtstagskind Andy Onwuegbuzie ein paar Minuten geben konnte. Der 26-jährige Göttinger nutzte diese, um die letzten beiden Punkte des Spiels von der Freiwurflinie zum 96:73 zu erzielen – unter großem Jubel seiner Teamkameraden.

„Das erste Viertel war schwierig, weil wir in der Defensive zu viele Fehler gemacht haben. Ab dem zweiten Viertel haben wir wieder ein bisschen von der Energie gefunden, die im letzten Spiel gefehlt hat, und den Ball besser bewegt“, sagte Moors anschließend. „Wenn man unsere letzten Siege anschaut, sieht man, dass das immer der Schlüssel ist: defensive Intensität und offensive Ballbewegung. Und das haben wir 30 Minuten gut gemacht.“ Wenig zufrieden war auf der anderen Seite Wucherer: „Wir sind nach wie vor nicht in der Lage, in dieser Zusammensetzung auf Erstliga-Niveau zu agieren. Positiv war, dass sich heute keiner verletzt hat.“

Reise nach Weißenfels

Nur einen Tag Pause hat die BG nach der Partie gegen Würzburg – denn schon am Dienstag um 19 Uhr geht es mit dem Spiel beim Syntainics MBC in Weißenfels weiter. Die Mitteldeutschen feierten ihrerseits bereits am Freitag bei den Merlins Crailsheim einen überraschenden 82:77-Erfolg, was dem Team von MBC-Headcoach Silvano Poropat drei Tage Vorbereitungszeit auf das Duell mit den Veilchen gibt.

Überragend bei dem Auswärtssieg war einmal mehr Michal Michalak mit 31 Zählern. Der 27-jährige Pole ist nicht nur bester MBC-Punktesammler, der Guard übertrifft mit 20,8 Punkten im Schnitt auch alle anderen Akteure in der BBL. Wie so viele Mannschaften bekamen auch die Veilchen Michalak im Hinspiel nicht unter Kontrolle (23 Punkte). Er war aber nicht der einzige MBC-Akteur, der dem Moors-Team bei der 85:93-Niederlage weh tat: Aufbauspieler Roko Rogic erzielte 20 Zähler, im Schnitt kommt der Aufbauspieler auf 10,8 Punkte. Vor ihm liegen noch US-Guard Quinton Hooker (12,8) und der serbische Center Aleksandar Marelja (12,7). Um eine Siegchance zu haben müssen die Göttinger die individuellen Stärken der Weißenfelser besser als im Hinspiel in den Griff bekommen.