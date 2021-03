Jan-Niklas Falkenhain kehrt zum Northeimer HC zurück

Northeim. Der Kader des Handball-Drittligisten für die kommende Spielzeit nimmt immer mehr Form an. Falkenhain wechselt von der HSG Rhumetal zum NHC.

Der Kader des Handball-Drittligisten Northeimer HC für die kommende Saison hat weiteren Zuwachs bekommen. Mit dem 30-jährigen Jan-Niklas Falkenhain kehrt ein alter Bekannter vom Verbandsligisten HSG Rhumetal zurück zum NHC. Er soll mit seiner Erfahrung, seinem schnellen Armzug und seinem guten Spielverständnis für Entlastung auf den Halbpositionen im Rückraum sorgen.

„Die Corona-Zeit bringt nicht nur negative Dinge mit sich, sondern gibt einem auch Zeit, etwas zu reflektieren. Ich möchte handballerisch noch einmal angreifen und an die Leistungsgrenze gehen. Der Kontakt zum NHC ist nie richtig abgerissen, auch weil ich privat sehr gut mit Christian Stöpler befreundet bin. Ich freue mich auf die 3. Liga, ein professionelles Umfeld und auf einen jungen, talentierten und motivierten Kader“, so Falkenhain.

Der frisch gebackene Papa, der sich mit 1,87 m Größe im Rückraum nicht verstecken braucht, will mit den Northeimern möglichst schnell den Klassenerhalt sichern. Seit 2018 war er für die Rhumetaler aktiv, davor spielte er bei der HSG Plesse-Hardenberg. Auch in Northeim ist er bestens bekannt und lief für den NHC unter anderem bereits 2014/15 in der dritten Liga auf.