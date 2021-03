Malin Gerke ist erste Stipendiatin für Young-Coach-Projekt

Der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) hat die erste Stipendiatin für das Young-Coaches-Projekt ausgewählt. Die 22-jährige Malin Gerke aus Wildeshausen wird Landestrainer Maximilian Busch gemeinsam mit HVN-Trainerin Kathrin Mürmann bei der Ausbildung des weiblichen Auswahljahrgangs 2008 drei Jahre lang unterstützen.

Gerke ist im bayrischen Ismaning vor den Toren Münchens geboren und aufgewachsen. „Beim TSV Ismaning habe ich auch meine ersten Schritte als Handballerin gemacht. Als ich zwölf Jahre alt war, zog es meine Eltern wieder in ihre norddeutsche Heimat“, erklärt sie. Selbstredend habe sie weiterhin Handball gespielt. Zuerst beim TV Neerstedt, anschließend beim VfL Oldenburg. Das Interesse für Handball – gefördert durch handballbegeisterte Eltern – ging aber noch weiter. Nach bestandenem Abitur absolvierte Gerke am Gymnasium Hude ein FSJ Sport, ehe es sie nach Südniedersachsen zog. Zur Zeit studiert sie in Göttingen Lehramt im Masterstudiengang für die Fächer Deutsch und Sport.

Sie spielt beim MTV Rosdorf Handball und ist als C-Lizenzinhaberin und Trainerin einer C-Jugendmannschaft mit ihrem Team letztes Jahr in die Landesliga aufgestiegen. „Leider dürfen wir wegen der Pandemie seit dem Aufstieg nur mit den Hufen scharren.“ Die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an den Leistungssport heranführen zu können, habe sie gereizt: „Ich habe mir vorgenommen, viele Erfahrungen mitzunehmen und Spaß dran zu haben.“

In Trainingsbetrieb eingebunden

„Wir werden Malin ab sofort aktiv in die Trainingsvorbereitung und Durchführung einbinden“, kündigt Landestrainer Maximilian Busch an. Die Lehrgänge zum Erwerb der B-Lizenz seien für Gerke fest eingeplant: „Von der HVN-Erstsichtung über die DHB-Sichtung, ob Turniere oder am Ende der Deutschlandcup, sie wird überall dabei sein. Nach drei Jahren soll Malin in der Lage sein, Spielerinnen und Spieler ab Oberliga aufwärts zu entwickeln.“

Die frühzeitige Einbindung junger Trainer sei sinnvoll für die Nachwuchsförderung, der Verband wird seine eigene Lernphase beim ersten Young-Coaches-Projekt aber stets reflektierend begleiten. „Es soll in den kommenden Jahren weitere Young Coaches geben. Dabei werden wir die Erfahrungen aus Malins Tätigkeit mit einfließen lassen“, sagt Busch.

„Die Anzahl, aber auch die Qualität der Bewerbungen hat mich sehr positiv überrascht. Die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Trainern ist generell ein sehr wichtiger Baustein in unserer Verbandsarbeit. Das Young-Coaches-Stipendium ist ein neuer Ansatz, der darauf mit einzahlt und vor allem jungen Trainern eine spannende Entwicklungsperspektive bietet“, sagt HVN-Geschäftsführer Markus Ernst.