BG Göttingen schießt bei Rasta Vechta aus allen Rohren

Die BG Göttingen hat sich dank einer über weite Strecken souveränen Leistung den neunten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga geholt und einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt zurückgelegt. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors gewann am Samstagabend beim Tabellenvorletzten Rasta Vechta nach einer vor allem in der ersten Hälfte famosen Vorstellung mit 103:79 (69:36) und sicherte sich auch den direkten Vergleich. Bester Veilchen-Werfer war Deishuan Booker mit 23 Punkten. Für Vechta traf Josh Young am häufigsten (19 Zähler). „Wir haben eine unglaubliche erste Halbzeit gespielt – natürlich mit einer überragenden Dreierquote. 14 von 18, so trifft man nicht in jedem Spiel. Aber wir haben eben den Ball auch sehr gut bewegt und in der Defense mit unglaublich viel Energie gespielt“, sagte Moors im Anschluss.

Die Veilchen begannen mit einem 6:0-Lauf, doch die Gastgeber fingen sich und kamen auf 8:7 heran (4.). Bei der Moors-Truppe lief es von Beginn an aber sehr gut von jenseits der Dreier-Linie. Rihards Lomazs, Akeem Vargas und Luke Nelson bauten den Vorsprung schnell auf 17:7 aus, Rasta-Headcoach Thomas Päch nahm die erste Auszeit (5.). Diese zeigte jedoch keine nennenswerte Wirkung, Booker traf in der 8. Minuten zum 26:13. Dann agierten die Südniedersachsen kurz ein wenig zu unkonzentriert, was Vechta sofort ausnutzte, um auf 26:21 zu verkürzen (9.). Doch eine Auszeit von Moors wirkte. Bis zum Viertelende gestattete die BG den Nordwestdeutschen keine Punkte mehr, während allen voran Booker mit zwei Vier-Punkte-Spielen (erfolgreicher Dreier plus Freiwurf) dafür sorgte, dass sein Team den Abschnitt 34:21 für sich entschied.

Veilchen ziehen davon

Im zweiten Viertel machten die Göttinger in der Offensive da weiter, wo sie im ersten aufgehört hatten. Booker ließ das nächste Vier-Punkte-Spiel zum 41:21 folgen und raubte den Gastgebern die Nerven. Auch die nächste Päch-Auszeit wirkte nicht, denn die Veilchen trafen weiter. Aubrey Dawkins schloss den 11:0-Lauf zum 45:21 ab (12.). Rasta versuchte sich zu wehren und schöpfte durch einen 0:6-Lauf kurz Hoffnung, die Dawkins aber mit acht schnellen Punkten in Folge sofort wieder zunichte machte (53:27/16.). Die BG hatte besonders im Angriff auf fast alles eine Antwort und zog immer weiter davon. Ein Drei-Punkte-Spiel von Harper Kamp sorgte für das 59:30 (17.). Vor der Halbzeitpause war es dann Luke Nelson, der mit acht Zählern in Folge den Abschnitt beendete. 69 Punkte (BBL-Saisonrekord), 14 von 18 Dreier – es war eine fast perfekte erste Hälfte für die Gäste, die auch nur 36 Zähler zuließen.

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Göttinger angesichts der hohen Führung ein bisschen Tempo aus dem Spiel, während Vechta mit dem Mut der Verzweiflung kämpfte. Durch einen 2:8-Lauf arbeiteten sich die Hausherren angeführt von Tim Hasbargen auf 71:44 heran (23.). Doch die Südniedersachsen schafften es, den Vorsprung hoch zu halten. Nach Kamps Punkten zum 76:47 nahm Päch die nächste Auszeit (25.). Den Abschnitt beendete Rasta mit einem 4:11-Lauf und arbeitete sich so auf 80:58 an die Veilchen heran.

Göttinger behalten Kontrolle

Gleich zu Beginn des Schlussviertels schrumpfte der BG-Vorsprung auf 18 Zähler, doch Lomazs traf einen wichtigen Dreier zum 83:62 (32.). Die Hausherren versuchten zu kämpfen, aber die Göttinger wurden nicht nervös und zogen bis zur 34. Minute wieder auf 90:64 davon. Erneut folgte bei den Veilchen eine kurze Phase, in der die Konzentration nachließ, was Vechta wieder ausnutzte. Jannes Hundt schloss einen 3:13-Lauf zum 93:77 ab (38.). Die Gäste hatten aber erneut eine Antwort, die allerdings mit einem Wermutstropfen verbunden war. Vargas knickte bei einem Schnellangriff nach seinem Korbleger zum 97:77 um und musste sich sofort in der Kabine behandeln lassen (39.). Wie schwer seine Verletzung ist, müssen Untersuchungen in den nächsten Tagen klären. Booker tütete den deutlichen Sieg dann endgültig ein.

„Wir haben vor zwei Wochen gesehen, wie Rasta wirklich stark und mit viel Energie gegen Ulm gespielt hat. Wir sind dementsprechend mit viel Respekt nach Vechta gekommen“, berichtete Moors nach der Partie. „In den letzten zwei, drei Wochen haben wir viel an den Rotationen gearbeitet und das heute auch umgesetzt. Das war sehr, sehr stark. In der Pause wussten wir, dass es in der zweiten Halbzeit schwieriger wird. Vechta ist ein Team, das nie aufgibt. Aber trotzdem ist uns ein sehr guter und wichtiger Sieg gelungen.“ Sein Gegenüber Päch war hingegen bedient: „Wir haben jetzt zweimal hintereinander mehr als 100 Punkte kassiert und in beiden Spielen die erste Halbzeit komplett versemmelt. Es ist schon schwer zu erklären.“