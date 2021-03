BG Göttingen spielt bei den Rasta-Männern in Vechta

Durch den knappen Erfolg nach Verlängerung gegen die Telekom Baskets Bonn hat die BG Göttingen einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib gemacht. Auf vier Siege hat das Team von BG-Headcoach Roel Moors in der Basketball-Bundesliga seinen Vorsprung auf einen Abstiegsplatz ausgebaut und sich damit in eine gute Position für den Endspurt in der BBL gebracht. Am Samstag haben die Veilchen die Möglichkeit, sich noch weiter abzusetzen: Die Göttinger sind bei Rasta Vechta gefordert, als Tabellensiebzehnter und mit bisher nur vier Siegen benötigen die Rasta-Männer dringend einen Sieg. Los geht es im Rasta-Dome um 18 Uhr.

Nicht zuletzt aufgrund der Tabellenkonstellation warnt BG-Co-Trainer Thomas Crab vor dem Kontrahenten. „Vechta ist ein unangenehmer Gegner. Sie spielen und verteidigen immer hart“, sagt der belgische Assistenzcoach der Veilchen. Dabei haben die Moors-Schützlinge durchaus gute Erinnerungen an ihre ersten Auftritte im Rasta Dome zu Saisonbeginn.

Gute Erinnerungen an Rasta Dome

In der Vorrunde des BBL-Pokals gewann die Moors-Truppe alle drei Partien in Vechta und zog als einzige Mannschaft ungeschlagen ins Halbfinale ein. Neben den Duellen mit den Frankfurt Skyliners (79:64) und den JobStairs Gießen 46ers (123:119) entschieden die Göttinger auch das Aufeinandertreffen mit Gastgeber Vechta 99:87 für sich. Im Ligabetrieb revanchierte sich die Mannschaft von Rasta-Headcoach Thomas Päch in der Sparkassen-Arena und kämpfte sich in der Verlängerung zum 102:90-Sieg. „Das Hinspiel hatten wir unter Kontrolle, habe diese dann aber durch zu überhastete Entscheidungen weggeworfen“, so Crab. „Wir müssen unser Spiel viel besser kontrollieren, wenn wir eine Siegchance haben wollen.“

Ein wichtiger und etwas überraschender Erfolg ist Vechta vor zwei Wochen gelungen, als es Ratiopharm Ulm 92:77 besiegte. Bester Rasta-Akteur war der nachverpflichtete Edgar Sosa mit 20 Punkten. „Sosa ist was das Punkten angeht eine sehr gute Verpflichtung“, sagt Crab. „Aber auch Stefan Peno hat in letzter Zeit sehr gut gespielt und das Team gut organisiert.“ Gegen Ulm gab der Aufbauspieler neun Assists.

Auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde das Päch-Team am vergangenen Wochenende gegen die EWE Baskets Oldenburg, als man im Derby beim 71:101 nicht den Hauch einer Chance hatte. „In Oldenburg zu spielen, ist immer schwer“, weiß der belgische Assistenztrainer der BG. „Oldenburg ist so ein gutes Team, das das Spiel von Anfang an kontrolliert hat. Die Partie ist Vechta schon sehr früh aus den Händen geglitten.“

Sosa ist der Topscorer

Neben Sosa, der im Schnitt auf 16,4 Punkte pro Partie kommt, und Peno (4,9 Assists) sind Kapitän Josh Young (10,9 Punkte/3,7 Assists) und US-Center Dennis Clifford (11,2 Punkte/7,8 Rebounds) wichtige Säulen der Vechtaer. Beide sind von Verletzungspausen zurück, was für Jean Salumu noch nicht gilt. Der Belgier laboriert an einer Fußverletzung und absolvierte sein bisher letztes Spiel im Januar gegen die Veilchen. Doch auch ohne Salumu hat Päch die Qual der Wahl und muss von seinen sieben einsatzfähigen ausländischen Akteuren immer einen aus dem Kader streichen.

Die Göttinger können nach dem Sieg gegen Bonn wieder mit etwas mehr Selbstvertrauen spielen, müssen sich aber weiterhin stabilisieren. „Gegen Bonn waren wir fokussiert und haben in der Offensive als Team gespielt“, so Crab. „Wir haben den Ball zeitweise sehr, sehr gut bewegt – das müssen wir wieder tun. Aber alles startet mit der Verteidigung.“

Papplikum ist weiter im Einsatz

Die BG Göttingen muss aufgrund der Corona-Pandemie auch im April auf die Unterstützung ihrer Fans in der Sparkassen-Arena verzichten. Symbolisch können die BG-Anhänger aber weiterhin dabei sein und sich jetzt auch für die drei April-Heimspiele gegen die MHP Riesen Ludwigsburg (5. April), die Gießen 46ers (7. April) und s.Oliver Würzburg (11. April) einen Platz im Papplikum sichern.

Die Tickets können Fans wie zuvor in fünf verschiedenen Kategorien buchen. Fans, die bereits einen Pappaufsteller bestellt haben, brauchen diesen nicht noch einmal zu buchen. Für die Pappfiguren wird ein hochformatiges Foto des Ticket-Käufers benötig. Die Pappfiguren werden am Ende der Saison vom Team signiert und können dann vom Besitzer in der BG-Geschäftsstelle abgeholt werden.

Alle Infos zum Papplikum und den Geisterspiel-Tickets gibt es unter www.bggoettingen.de.