Northeimer HC verpflichtet luxemburgischen Nationalspieler

Der Kader des Handball-Drittligisten Northeimer HC für die kommende Saison nimmt immer weiter Form an. Mit dem vierten Neuzugang konnte der NHC für internationales Flair sorgen, mit Joe Schuster schließt sich ein 20-jähriger Luxemburger den Südniedersachsen an. Der Nationalspieler wechselt vom Zweitligisten VfL Gummersbach nach Northeim, kam beim Traditionsclub aber vor allem in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, die in der 3. Liga spielt.

Mit seinem Gardemaß von 1,95 m bei 100 kg bringt er genau die körperlichen Voraussetzungen mit, um den NHC im Innenblock in der Deckung zu verstärken. Im Angriff spielt der Student im Rückraum auf einer Halbposition. Angefangen hat Schuster mit dem Handball spielen in Petingen, wechselte aber früh in den Nachwuchs des luxemburgischen Rekordmeisters Düdelingen. Den Weg zum VfL Gummersbach fand er mit der Hilfe von Erwin Reinacher, der jedes Jahr ein Handballcamp in Düdelingen organisiert. Er hatte den Kontakt zu Maik Wallach, der zu der Zeit Jugendkoordinator und A-Jugend-Trainer beim VfL war, hergestellt. Nach mehreren Probetrainings war der Wechsel 2019 schließlich perfekt.

Der NHC bemühte sich bereits vor der vergangenen Saison um den Luxemburger, jedoch konnte durch die Pandemie kein richtiger Kontakt aufgebaut werden und Schuster konnte sich kein richtiges Bild vom Verein machen. Jetzt erfolgte frühzeitig der zweite Versuch, dieses erneute Interesse gefiel auch dem Spieler.

„Northeim finde ich interessant, da es eine sehr junge Mannschaft hat, die sich weiterentwickeln will und Lust hat, Handball zu spielen. Des Weiteren ist es für mich eine neue Herausforderung und ein neuer Schritt in meiner Entwicklung. Meine ersten Eindrücke sind sehr positiv. Ich wurde sehr herzlich empfangen und durch die offenen Gespräche habe ich mich sofort Heimisch gefühlt“, berichtet der Rückraumspieler.