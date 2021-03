Handballerin Nieke Kühne hofft auf einen EM-Fahrkarte

Vom 5. bis 15. August soll Podgorica (Montenegro) die Handball-Europameisterschaft der weiblichen U17 stattfinden. Mit Nieke Kühne aus Seesen hofft auch eine Harzerin auf eine Nominierung und einen Platz im Kader.

Die Rückraumschützin, die im Sommer in das Handball-Internat der HSG Blomberg-Lippe zieht, war jetzt bei zwei DHB-Lehrgängen dabei. Zunächst stand Anfang März für die Talente der Jahrgänge 2004 und 2005 aus dem Norden ein Vier-Tages-Lehrganges in der Akademie des Sports des LSB Niedersachsen in Hannover an. Acht Trainingseinheiten hatten Jugend-Bundestrainer Gino Smits und Co-Trainerin Sybille Gruner angesetzt, zudem auch Einzelgespräche mit den Spielerinnen.

Intensive Einheiten

„Ich fand die Stimmung in der Mannschaft sehr gut und locker. Aber auch das Verhältnis zu den Trainern war sehr gut. Es war schon sehr intensiv, hat aber auch viel Spaß gemacht“, berichtete Kühne, die in der A-Jugend-Bundesliga für den TV Hannover-Badenstedt spielt sowie per Zweitspielrecht in der Frauen-Oberliga für den Northeimer HC aufläuft.

Ihre Trainer scheint die Seesenerin überzeugt zu haben, denn auch für den folgenden Lehrgang, vom 21. bis 24. März im Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum für Deutschland in Kienbaum angesetzt, erhielt sie eine Einladung. Die Entscheidung, wer tatsächlich im August nach Montenegro reist, steht noch aus.