KSB Göttingen-Osterode ruft zu Sport-Aktionstag auf

Göttingen. Ziel der Aktion ist, dass sich möglichst viele Menschen am Karsamstag in der freien Natur sportlich betätigen. Es gibt sogar etwas zu gewinnen.

Startschuss zur neuen KSB-Aktion "Aktiv Fit in den Frühling" im Jahnstadion in Göttingen. Die KSB-Geschäftsstellenmitarbeiterinnen Jutta Bartsch und Anette Wiegand sicherten sich mit KSB-Freiwilligendienstler Lukas Möckel und Fendina Lau, KSB-Referentin Bildung die ersten Startnummern, die ihnen von KSB-Geschäftsführer und Vorstandssprecher Klaus Dreßler überreicht wurde (im Bild von links).

In den vergangenen Monaten ist bei vielen Menschen der Sport aufgrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie zu kurz gekommen. Dem soll jetzt durch eine gemeinsame sportliche Aktion entgegengewirkt werden. Der Kreissportbund (KSB) Göttingen-Osterode mit seinen Kooperationspartnern, der Barmer Göttingen und der VR-Bank Mitte, ruft die Menschen im gesamten Landkreis Göttingen zu einem Aktionstag am Samstag vor dem Osterfest, also dem 3. April, auf.

Das Ziel des KSB ist, dass möglichst viele Menschen am Karsamstag Sport machen, jeder für sich, aber doch alle zusammen. Egal ob Wandern, Radfahren, Walking oder Laufen – die Sportart, Streckenlänge und Zeit sind dabei völlig egal, Hauptsache, jeder bewegt sich an diesem Tag mindestens 30 Minuten in der Natur.

Es winken Gewinne

Dank der beiden Kooperationspartner winken Preise im Gesamtwert von mehr als 1.000 Euro – neben dem sportlichen Gewinn kann so mit etwas Glück auch noch ein kleines zusätzliches Ostergeschenk hinzukommen. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für ein Familienwochenende auf dem KSB-eigenem Zeltlagerplatz Stolle südlich von Göttingen im Wert von 250 Euro.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Jeder kann sich auf der Homepage des Kreissportbundes registrieren und bekommt eine Anmeldebestätigung und die Startnummer per Mail zugeschickt. Am Ostersamstag absolviert jeder im Freien seine selbst gewählte Strecke und lädt anschließend ein Foto von sich mit der Startnummer über einen Link in der Anmeldebestätigung hoch. Die Strecke kann per GPS-Tracker aufgezeichnet werden, eine Vorgabe ist das aber nicht.

Jeder, der ein Bild von sich hochlädt, bekommt eine Urkunde und nimmt automatisch an der Verlosung der zahlreichen Preise teil. „Sport ist wichtig für den Körper und die Gesundheit – unsere Idee ist es, die Menschen dazu zu bringen, etwas Gutes für sich zu tun in der aktuellen schwierigen Lage“, unterstreicht Klaus Dreßler, Geschäftsführer und Vorstandssprecher des KSB Göttingen-Osterode.

Bereits 2019 mit dem „Go Sports Day“ wurde mit der Barmer Göttingen ein erfolgreiches Gesundheitsprojekt durchgeführt. Zudem freut sich der KSB, der mit der VR-Bank Mitte im Bereich „Wandern mit andern“ schon viele Jahre sehr gut zusammenarbeitet, dass mit der Bank aufgrund der fehlenden Planungssicherheit für die kommende Wandersaison, die Kooperation auf diese Weise erweitert werden konnte.

Weitere Informationen unter www.ksb-goettingen-osterode.de.