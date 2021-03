Rihards Lomazs lässt die BG Göttingen jubeln

Die BG Göttingen hat sich einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga geholt. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors besiegte am Sonntagnachmittag in einer Nervenschlacht die Telekom Baskets Bonn nach Verlängerung mit 102:99 (45:50). Beide Teams lieferten sich nach schwachem Start der Göttinger ein Duell auf Augenhöhe – 17 Mal wechselte die Führung. Die entscheidenden Punkte machte schließlich der Göttinger Publikumsliebling Harper Kamp sechs Sekunden vor Schluss zum 100:99. Überragender Veilchen-Werfer aber war Rihards Lomazs mit 38 Punkten, der Lette stellte damit eine neue BBL-Bestmarke für die laufende Saison auf. Für Bonn traf Alex Hamilton am häufigsten (29 Zähler).

Die Veilchen brauchten ein paar Minuten, um offensiv in der Partie anzukommen. Lomazs verkürzte per Dreier auf 3:6 (2.). Defensiv hatten die Gastgeber aber große Probleme, die Rheinländer zu stoppen. So zogen die Baskets in kurzer Zeit auf 3:13 davon (3.). Moors hatte genug gesehen und rief seine Spieler in einer Auszeit zusammen. Im Anschluss daran rissen sich die Hausherren zusammen, verteidigten besser und holten sich Selbstvertrauen im Angriff. Vier Dreier in Folge brachten die Göttinger auf 16:17 heran. Gleich darauf zog Lomazs stark zum Korb, traf zum 18:17 und zwang Baskets-Headcoach Will Voigt zu seiner ersten Auszeit (6.). Beide Mannschaften bewegten sich nun auf Augenhöhe und glichen die Partie immer wieder aus (26:26/9.). In die Viertelpause gingen die Veilchen mit einem knappen 29:31-Rückstand.

Lomazs trifft und trifft und trifft

Zu Beginn des zweiten Abschnitts vergrößerten die Gäste ihren Vorsprung (29:37/12.) wieder. Marvin Omuvwie erzielte die ersten Göttinger Punkte dieses Viertels per Dreier zum 32:37, aber die Defensive blieb wackelig, so dass die Voigt-Truppe sich weiter absetzte (34:43/15.). Bei den Veilchen übernahm weiterhin Lomazs Verantwortung. Der Lette steuerte acht Zähler zum 9:1-Lauf seines Teams zum 43:44 bei und kam allein in der ersten Hälfte auf 25 Zähler. Omuvwie brachte die BG wieder in Front, doch vor der Halbzeitpause leisteten sich die Gastgeber Fehlwürfe. Bonn nutzte diese, um mit einer Fünf-Punkte-Führung in die Kabine zu gehen (45:50).

Auch nach dem Seitenwechsel blieben zunächst die Rheinländer am Drücker und ließen die BG nicht herankommen (47:54/23.). Aber die Moors-Truppe kämpfte. Ein Dreier von Kamp zum 50:54 leitete einen kleinen Veilchen-Zwischenspurt ein, den Deishuan Booker ebenfalls von außen zum 58:55 abschloss (26.). Die Führung wechselte nun mehrfach hin und her. Auf einen Lomazs-Dreier zum 62:61 antwortete Micovic zum 62:63 (28.). Erneut erarbeiteten sich die Bonner zum Ende des Abschnitts leichte Vorteile, die BG ging mit einem 67:70-Rückstand ins Schlussviertel.

Im letzten Abschnitt glich Nelson Weidemann per Dreier zum 72:72 aus. Alex Hamilton konterte zwar zum 72:75, doch Aubrey Dawkins ließ den nächsten Treffer von außen folgen (75:75/33.). Die Veilchen holten das Momentum nun auf ihre Seite und setzten sich durch einen 7:0-Lauf erstmals in der Partie etwas ab (82:75/36.). Durch einen 2:10-Lauf holten sich die Bonner die Führung zurück (84:87/39.). In der hektischen Schlussphase mit mehreren Ballverlusten auf beiden Seiten brachte Dawkins die Veilchen schließlich in die Overtime.

Veilchen drehen das Spiel

In den zusätzlichen fünf Minuten gaben erst die Bonner mehr Gas und gingen 89:94 in Führung. Bei der BG musste nach Mathis Mönninghoff auch Tai Odiase mit seinem fünften Foul auf der Bank Platz nehmen. Die Hausherren steckte diese Rückschläge aber weg, so dass Kamp und Lomazs zum 94:94 ausglichen (43.). Der Veilchen-Lauf war damit aber noch nicht zu Ende, denn Akeem Vargas und Dawkins mit einem Monsterdunk stellten 45 Sekunden vor Schluss auf 98:94. Wie die BG gaben auch die Rheinländer alles und holten sich die Führung elf Sekunden vor dem Ende zurück (98:99). Die folgende Moors-Auszeit wirkte, Vargas fand mit sechs Sekunden auf der Uhr Kamp. Dawkins machte den Sieg mit zwei Freiwürfen perfekt. „Wir haben als Mannschaft gekämpft, und das über 45 Minuten“, stellte Lomazs im Anschluss vor allem das Team in den Mittelpunkt.

„Heute haben wir gesehen, wie nah ein gutes und ein sehr schlechtes Gefühl beieinander liegen. Es gab heute viele gute Sachen, aber auch viele nicht so gute Sachen. Aber wir haben 45 Minuten gekämpft. Das war ein Charaktersieg, den brauchten wir. Jetzt müssen wir versuchen, noch besseren Basketball zu spielen“, sagte Moors.