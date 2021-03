Der SC HarzTor verlängert mit Trainer Andre Metenyszyn

Unabhängig von der momentanen Situation während der derzeit unterbrochene Fußball-Saison 2020/21 hat der Vorstand des SC HarzTor bereits die Weichen für die neue Spielserie gestellt und den Vertrag mit Trainer Andre Metenyszyn verlängert.

Der Coach betreut seit dem vergangenen Sommer die ersten Herren der Kneippstädter in der Kreisliga Göttingen-Osterode. Unter Metenyszyn hat das Team einen starken Start in die Saison hingelegt. In den fünf Partien, die bislang ausgetragen werden konnten, blieb der SCH ungeschlagen, holte drei Siege und zwei Unentschieden. Als Spitzenreiter der Staffel B hat man gute Chancen, bei einer Fortsetzung der Saison um den Aufstieg in die Bezirksliga mitzuspielen.