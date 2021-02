BG-Heimspiel fällt aus – positiver PCR-Test beim Gegner

Das für Samstag, 27. Februar, geplante BBL-Spiel der BG Göttingen gegen die Niners Chemnitz ist von der Liga kurzfristig abgesetzt worden. Grund ist ein positiver PCR-Test auf das Corona-Virus bei einem Chemnitzer Spieler und der damit vom örtlichen Gesundheitsamt verordneten Quarantäne für einen Teil des sächsischen Teams. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Die Nachricht erreichte die Göttinger am Freitagnachmittag, mitten in den Vorbereitungen für das Duell mit dem Aufsteiger aus Sachsen. In der Basketball-Bundesliga werden Spieler, Trainer und Teamverantwortliche regelmäßig auf das Corona-Virus getestet, um einen Spielbetrieb auch während der Pandemie zu gewährleisten. Durch das umfassende Testregime und die obligatorische Spieltagsmeldung sind die Clubs verpflichtet, engmaschige PCR-Tests einzuhalten und jeden Positiv-Fall unverzüglich der Liga zu melden. Dort entscheidet dann ein eigens eingerichtetes Corona-Board mit ausgewiesenen Hygieneexperten in enger Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen.

Bislang geringe Ausfallquote

Mit einschließlich des 17. Spieltags der BBL wurden 147 Spiele (von 153) durchgeführt. Es kam insgesamt zu zwölf Spielverlegungen aufgrund von Corona-Erkrankungen von Aktiven, wobei sieben Partien bereits nachgeholt werden konnten. Das Hygiene- und Sicherheitskonzept der BBL und der Clubs ermöglichte demnach, dass bislang 96 Prozent der angesetzten Begegnungen absolviert werden konnten.

Die Chemnitzer sind in dieser Saison bereits zum zweiten Mal betroffen und müssen in Quarantäne. Die Göttinger sind hingegen bislang problemlos durch die Spielzeit gekommen. Bei keinem Veilchen-Akteur fiel bislang ein Test positiv aus, auch eine kurzfristige Spielverlegung aufgrund eines positiven Falls gab es nicht – bis eben zum heutigen Spieltag. Die bereits gekauften Geisterspielticket behalten ihre Gültigkeit, teilen die Veilchen mit.