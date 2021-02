Flippo Baskets BG 74 Göttingen reisen zum Verfolgerduell

Herne. Die Veilchen Ladies spielen in der DBBL am Samstag beim Tabellendritten Herner TC und können mit einem Sieg ganz nah an den HTC heran rücken.

Zum Herner TC führt die Reise der Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen an diesem Wochenende. Am Samstag um 18 Uhr tritt der aktuelle Tabellenfünfte beim Dritten an. Für das Team von Headcoach Goran Lojo geht es um eine optimale Ausgangslage für die Playoffs um die deutsche Meisterschaft.

Zwischen Herne und Göttingen ist es bereits das dritte Match in dieser Saison. Das Pokalspiel der ersten Runde in Herne gewannen die Flippo Baskets äußerst knapp mit 86:85, zwei Wochen später unterlagen sie in eigener Halle nach einer engen Partie mit 63:71 im Punktspiel. Die aktuelle Lage in der Liga ist ebenso knapp: Herne belegt mit 24 Punkten momentan Rang drei, die Veilchen Ladies haben 20 Punkte gesammelt und sind noch in Schlagdistanz. Allerdings hat der HTC coronabedingt erst 15 Spiele absolviert, die BG hingegen bereits 18 Begegnungen.

Breit aufgestellter Kader

Der Herner Kader ist äußerst breit aufgestellt. Erfolgreichste Schützin ist mit 14,3 Punkten die US-Amerikanerin Loiryn Goodwin, knapp gefolgt von der Serbin Kristina Topuzovic mit 12,7 Zählern. Achten müssen die Veilchen Ladies zudem auf Aerianna Harris (11,4), Laura Westerik (9,8) und Sofia Pelander (8,8), die ebenfalls maßgeblich am Erfolg der Westdeutschen beteiligt sind.

Für Herne ist die Partie gegen die Göttingerinnen ein kleiner Neustart, mussten sie doch nach einem positiven Coronatest aus dem Mannschaftskreis eine zweiwöchige Zwangspause einlegen. Die Spiele gegen Osnabrück und Heidelberg fielen in der Folge aus, mit dem Match gegen die Flippo Baskets kehrt das Team aus dem Ruhrpott nu zurück in die Liga. „Unsere Mannschaft hat im Training gut gearbeitet. Wir wollen zwei Punkte aus Herne mitnehmen“, gibt sich BG-Headcoach Goran Lojo im Vorfeld angriffslustig.