TVG-Stempeljagd befindet sich auf der Zielgerade

Der TVG Hattorf bietet im Februar eine Stempeljagd an.

Die Aktion „TVGeoStempeln“ des TVG Hattorf befindet sich auf der Zielgerade. Noch bis zum 28. Februar können Kinder und Jugendliche ihre Stempelkarten, auf denen mindestens 15 Stempel sind, in den Briefkasten des TVG-Geschäftszimmers in der Förstergasse 3 werfen, natürlich zusammen mit Name und Adresse. Auf die Teilnehmer wartet dann im März eine kleine Überraschung. Alle Informationen zu der Stempeljagd gibt es unter www.tvg-hattorf.de.