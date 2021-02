NHC-Talente sind zu verschiedenen Lehrgängen unterwegs

Der Handball-Spielbetrieb ruht weiter, sowohl in der 3. Liga wie auch beim HVN. Trotzdem waren beziehungsweise sind einige Talente des Northeimer HC unterwegs zu Lehrgängen.

Torwart Glenn-Louis Eggert wurde von Bundestrainer Martin Heuberger zu einem Lehrgang der U21-Auswahl des Deutschen Handballbundes nach Warendorf eingeladne. Die Maßnahme läuft von Sonntag bis zum heutigen Mittwoch. Für Eggert, der per Zweitspielrecht vom Bundesligisten Melsungen an den NHC ausgeliehen ist, eine willkommene Praxiseinheit, ist er doch ansonsten im Gegensatz zu vielen U21-Kaderkollegen aus der Bundesliga derzeit zum Zusehen verurteilt.

Ramazani beim HVN-Lehrgang

Zudem waren die C-Jugendlichen Lea Heiduck und Serxho Ramazani Anfang Februar zu einem HVN-Lehrgang eingeladen. Für Ramazani, der aus Schwiegershausen stammt und im Sommer aus dem Nachwuchs der HSG Oha nach Northeim gewechselt war, eine tolle Erfahrung. „Cool an der Sichtung war, mit anderen sehr guten Spielern zusammen zu spielen. Der erste Lehrgang war eigentlich nicht so anstrengend, aber an meinen Fähigkeiten im Turnen muss ich noch arbeiten“, erzählt er mit Blick auf Lehrgangsinhalte, die auf den ersten Blick nichts mit Handball zu tun haben.

„Ich habe einiges an Hausaufgaben bekommen, was ich mit meinen Trainern bis zum nächsten Lehrgang üben soll. Vor allem hat es aber voll Bock gemacht, endlich mal wieder mit dem Ball in der Halle zu trainieren. Das war den Corona-Test vorher wert“, berichtet der Schwiegershäuser, der seit mittlerweile sechs Jahren am Ball ist. Sein großes Ziel: „Ich will später so hoch wie möglich Handball spielen. Am besten in der Bundesliga!“