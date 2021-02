Veilchen Ladies bekommen die direkte Chance zur Revanche

Göttingen. In der DBBL treffen die Flippo Baskets BG 74 Göttingen erneut auf den BC Pharmaserv Marburg – erst am Sonntag standen sich die Teams gegenüber.

Selten gibt es im Sport die Chance zur sofortigen Revanche – im Basketball eigentlich nur in den Playoffs. Die Flippo Baskets BG 74 Göttingen haben jetzt aber mitten in der Saison eine solche Möglichkeit. Nach der 62:89-Klatsche bei den Blue Dolphins am Sonntag treffen sie schon am heutigen Mittwoch erneut auf den BC Pharmaserv Marburg. Tippoff ist um 19 Uhr in der FKG-Halle, in der am Montag auch die Heizung wieder funktionierte.

Da nämlich versammelte BG-Headcoach Goran Lojo sein Team zum Training in der Halle. Der Trainer hatte im Schnelldurchlauf die Lehren aus der Niederlage am Sonntag gezogen: „Es war ein hartes Spiel für uns, da wir innerhalb kürzester Zeit von Heim- auf Auswärtsspiel umstellen mussten.“ Rein statistisch habe der Gegner bessere Trefferquote bei den Würfen gehabt, „aber unsere Quoten waren auch nicht schlecht.“ Man werde in der kurzen Zeit zwischen den Spielen versuchen, die erkannten Fehler zu korrigieren: „Wir werden am Mittwoch unser Bestes geben und ich erwarte ein gutes Match.“

Am Sonntag dominierten die Blue Dolphins das erste Duell bis auf wenige Ausnahmen eindeutig. Im Gegensatz zu Flippo-Coach Lojo konnte sich Marburgs Trainer Richard Wysocki auf die mannschaftliche Geschlossenheit seiner Schützlinge verlassen, fünf Akteurinnen punkteten zweistellig. Außerdem gelang es den Hessinnen, die zuletzt aus der Distanz so erfolgreiche BG-Scharfschützin Riley Lupfer über enge Verteidigung nahezu komplett abzumelden.

Äußerst interessant ist das Match auch für die Tabelle. Die Veilchen Ladies belegen mit 16 Punkten den sechsten Rang. Marburg folgt mit drei Zählern Rückstand direkt dahinter, hat allerdings eine Partie weniger absolviert.