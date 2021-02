Flippo Baskets verlieren nach Heimspieltausch in Marburg

Eine defekte Heizung in der heimischen FKG-Halle hat die Sonntagsplanung der Flippo Baskets BG 74 Göttingen reichlich durcheinander gewirbelt. Statt zu Hause gegen den BC Pharmaserv Marburg anzutreten, tauschten beide Clubs kurzerhand das Heimrecht und die Partie fand bei den Hessinnen statt. In der Göttinger Arena war es mit 15 Grad schlicht zu kühl für ein Basketball-Spiel. In Marburg mussten sich die Veilchen Ladies dem Tabellennachbarn mit 62:89 (41:48) geschlagen geben, besonders in der zweiten Hälfte dominierten die Blue Dolphins.

Die Partie stand zunächst im Zeichen der Gäste aus Göttingen, die den Trubel besser verkrafteten. 9:4 lag das Team von Headcoach Goran Lojo in der Anfangsphase vorn. Nach mehreren negativen Corona-Tests konnte auch Ruzica Dzankic in diesem Match erstmals wieder mitwirken, die Kroatin hatte nach der EM-Qualifikation noch in Quarantäne bleiben müssen. Die Gastgeberinnen konterten allerdings noch im ersten Viertel, lagen nach etwa fünf Minuten mit 15:11 in Front und gewannen den Abschnitt mit 21:14.

Auch im zweiten Viertel blieb es beim Rückstand, der auf 29:42 in der 17. Minute anwuchs. Zum Glück fand die Flippo Baskets dann zu ihrem Spiel und konnten bis zur Halbzeitsirene bis auf 41:48 verkürzen. Bis dahin war es ein munteres Match von beiden Seiten, in dem beide Teams hochprozentig von jenseits der Drei-Punkt-Linie trafen.

Marburg gibt den Ton an

Nach dem Seitenwechsel gaben die Marburgerinnen weiterhin den Ton an und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Die Partie war spätestens nach dem dritten Viertel entschieden, als die Gastgeberinnen auf 75:50 davongezogen waren. Auch wenn die Göttingerinnen vieles probierten, am Ende fehlten Treffsicherheit aus der Distanz und Durchsetzungsvermögen unter den Körben. Marburg traf 11 von 25 Würfen von jenseits der Dreier-Linie (44 Prozent), die BG-Damen lediglich sechs von 18 (33,3 Prozent). Auch bei den Rebounds lagen sie Hessinnen mit 42:30 vorn.

Erfolgreichste Werferin der Göttingerinnen war Samantha Roscoe mit 22 Punkten, gefolgt von Jennifer Crowder mit 10 Zählen. Flippo-Headcoach Goran Lojo setzte ob der entschiedenen Partie alle mitgereisten Damen ein und schonte so Kräfte – auch die Nachwuchsspielerinnen Annika Oevermann, Lena Wenke, Lia Kentzler und Marika Fengkohl bekamen ihre Chance. Mit Abstand beste Schützin bei Marburg war Alexandra Wilke mit 27 Zählern. Insgesamt fünf Akteurinnen des BC mit zweistelligen Punktwerten zeugen von der geschlossenen Mannschaftsleistung des siegreichen Teams.

Schon am Mittwoch gibt es die Chance zur Revanche, dann tritt Marburg nach dem kurzfristigen Heimspieltausch in Göttingen an.