BG Göttingen entführen zwei Punkte aus Bayreuth

Bayreuth. Die Veilchen gewinnen in der Basketball-Bundesliga bei den Oberfranken mit 82:80 (38:34). Am Freitag steht in Ulm die nächste Partie auf dem Plan.

Die BG Göttingen hat ihren sechsten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga geholt. Bei Medi Bayreuth gewann die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors am Mittwochabend 82:80 (38:34) und zog in der Tabelle mit den Franken gleich. Zuschauer waren aufgrund der Corona-Pandemie in der Oberfrankenhalle nicht zugelassen. In einem spannenden Duell zeigten sich die Veilchen in der Schlussphase nervenstark, egalisierten einen Sieben-Punkte-Rückstand und drehten die Partie zu ihren Gunsten. Bester Veilchen-Werfer war erneut Tai Odiase mit 22 Punkten, Aubrey Dawkins kam auf 20 Punkte. Für Bayreuth traf Osvaldas Olisevicius am häufigsten (26 Zähler).

Die Veilchen erwischten einen schlechten Start in die Partie und lagen schnell 3:15 zurück (5.). Insbesondere Medi-Topscorer Olisevicius war von den Göttingern nicht unter Kontrolle zu bekommen und erzielte elf der ersten 15 Bayreuther Punkte. Zwar arbeiteten sich die Gäste durch zwei Dreier von Dawkins und Luke Nelson sowie Zähler von Rihards Lomazs auf 11:15 heran, aber Bayreuth antwortete zum 11:18 (7.). Lomazs verkürzte wieder, so dass die BG nur mit drei Punkten Rückstand in die Viertelpause ging (17:20).

Veilchen holen sich die Führung

Aber auch im zweiten Abschnitt lief es zunächst nicht rund für die Veilchen. Die Moors-Truppe schaffte es nicht, den Rückstand weiter zu verringern – im Gegenteil. Die Oberfranken fanden immer eine Lösung und blieben in Front (23:30/15.). Ab Mitte des Viertels fingen sich die Göttinger aber zusehends und agierten konzentrierter in der Verteidigung. Bis zur Halbzeitpause gestattete die BG den Hausherren nur noch vier Zähler und ging durch ein Drei-Punkte-Spiel von Lomazs erstmals seit der ersten Minute wieder in Front (34:32/18.). Der lettische Guard, am Ende mit starken 18 Punkten, stellte auch die 38:34-Pausenführung für sein Team her.

Die Südniedersachsen starteten mit offensiver Energie in die zweite Hälfte und bauten ihren Vorsprung auf 45:39 aus (23.). Aber in der Defensive taten sich Lücken auf, die das Team von Medi-Headcoach Raoul Korner nutzte. Lazeric Jones und Matt Tiby glichen zum 45:45 aus, Tiby holte die Bayreuther Führung zurück (45:46/24.). Die BG hielt ihrerseits mit Offensiv-Power dagegen, so dass sich kein Team absetzen konnte und die Führung immer wieder wechselte. Nach Lomazs‘ Freiwürfen zum 60:56 glichen die Gastgeber zum 60:60 aus (29.). Einen Dreier des Letten konterten die Hausherren zum 63:64 (30.). Dann musste Bayreuths Center Andreas Seiferth mit seinem fünften Foul das Parkett verlassen – Lomazs nutzte die beiden Freiwürfe zum 65:64 vor dem Schlussviertel.

Auch im letzten Abschnitt konnte sich zunächst kein Team absetzen. Odiase traf zum 69:68, David Walker antwortete von jenseits der 6,75-Meter-Linie zum 69:71 und zwang Moors zu einer Auszeit (33.). Danach lief es aber nicht besser für die Göttinger, bei denen im Angriff keine Würfe mehr fielen. So zog Bayreuth auf 70:77 davon – Moors musste den Lauf durch seine nächste Auszeit stoppen.

BG-Auszeit zeigt Wirkung

Dieses Mal erhörte ihn sein Team und ließ vier Odiase-Punkte zum 74:77 folgen. Auch eine Korner-Auszeit konnte die Veilchen nicht aufhalten, denen durch Harper Kamp der Ausgleich gelang (78:78/38.). Zum Ende entwickelt sich ein Krimi. Nachdem Jones für Bayreuth zum 80:80 ausgeglichen hatte, holte Kamp 19 Sekunden vor dem Ende nach einem Fehlwurf von Nelson einen wichtigen Offensiv-Rebound und traf zum 82:80. Den letzten Angriff der Franken verteidigte die BG gut, Walker blieb nur ein Notwurf von der Dreier-Linie, der sein Ziel verfehlte.

„Das war ein sehr, sehr guter Sieg für uns gegen eine wirklich sehr gute Mannschaft“, sagte Moors anschließend und verwies auf die Achterbahnfahrt: „Wir lagen im ersten Viertel zurück und haben uns bis zur Pause zurückgekämpft. Das dritte Viertel war für uns dann ein Desaster, denn wir haben 30 Punkte zugelassen. Im vierten Viertel sahen wir beim 70:77 schon fast wie der Verlierer aus, doch wir haben gekämpft und am Ende gewonnen. Zwei Viertel mit wirklich sehr starker Verteidigung waren heute für uns der Schlüssel zum Sieg.“ Bayreuths Headcoach Korner haderte dagegen mit dem Spielausgang: „Wir haben Göttingen in der ersten Halbzeit eigentlich nur durch dumme eigene Fehler ins Spiel gebracht. Die Offensiv-Rebounds, die wir am Ende abgegeben haben, schmerzen, aber es hätte einfach nicht so weit kommen müssen.“

Am Freitag schon das nächste Spiel

Viel Zeit, sich über den Erfolg zu freuen, bleibt den Göttingern allerdings nicht. Schon am Freitag steht bei Ratiopharm Ulm die nächste Partie und damit der Auftakt zur BBL-Rückrunde an. Los geht es in der Ratiopharm-Arena um 19 Uhr. Um die Reisestrapazen zu minimieren, sind die Veilchen gleich in Süddeutschland geblieben und von Bayreuth direkt nach Ulm umgezogen.

Die Gastgeber von der Donau liegen als Sechster auf Playoff-Kurs, mussten sich zuletzt allerdings etwas überraschend gegen Braunschweig (92:94) sowie gegen Bayern München (77:81) geschlagen geben. Topscorer der Mannschaft von Headcoach Jaka Lakovic ist Ex-Veilchen Dylan Osetkowski (15,9 Punkte), während Nationalspieler Andreas Obst als Energizer von der Bank 14,0 Zähler im Schnitt beisteuert.