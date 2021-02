DBBL setzt Abstieg in dieser Spielzeit coronabedingt aus

In der 1. und 2. Damen-Basketball Bundesliga soll es in dieser Saison keine Absteiger geben. Der Lizenzausschuss der DBBL hat eine entsprechende Anpassung der bisherigen Regelungen empfohlen. Die Empfehlungen wurden durch Beschlussfassung der DBBL GmbH bereits bestätigt. Hintergrund sind die weiterhin nicht berechenbaren Folgen der Corona-Pandemie. Den Vereinen soll so mehr Planungssicherheit gegeben werden.

In der ersten Liga, hier spielen die Flippo Baskets BG 74 Göttingen, werden daher auch die Mannschaften auf Platz elf und zwölf der offiziellen Abschlusstabelle das sportliche Teilnahmerecht für die höchste deutsche Spielklasse in der Saison 2021/2022 erhalten. Für Mannschaften der zweiten Bundesliga wird der Abstieg ebenfalls ausgesetzt. Alle derzeit in der 2. DBBL spielenden Mannschaften, unter anderem treten hier auch die Frauen des ASC Göttingen an, erhalten das sportliche Teilnahmerecht auch für die Saison 2021/2022. Zwei Mannschaften der 2. DBBL erhalten zudem das sportliche Teilnahmerecht für die Toyota 1. Damen Basketball Bundesliga. Der Modus zur Qualifikation soll zeitnah festgelegt werden.

Die Regelungen gelten ausschließlich für die laufende Saison. Am Spielbetrieb der DBBL-Saison 2021/2022 können damit bis zu 14 Mannschaften teilnehmen. Sollte es Aufsteiger aus den Regionalligen geben, erfolgt bei Bedarf zudem eine Aufstockung der 2. DBBL über 24 Mannschaften hinaus. Ein möglicher Teilnehmerüberschuss ist dann mit Blick auf die Saison 2022/23 aber wieder auszugleichen.