BG Göttingen feiert wichtigen Auswärtssieg in Würzburg

Die BG Göttingen hat den nächsten wichtigen Sieg im Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga geholt. Bei s.Oliver Würzburg gewann die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors am Samstagabend 87:82 (47:42) und zog mit den Franken gleich. Zuschauer waren aufgrund der Corona-Pandemie in der s.Oliver-Arena nicht zugelassen. Die Veilchen lagen über fast die gesamte Spielzeit in Front, zu Beginn des vierten Viertels sogar mit 14 Punkten. Doch die Würzburger gaben nicht auf und kämpften sich immer wieder heran. Das Moors-Team behielt allerdings die Nerven und sicherte sich den verdienten Erfolg. Bester Veilchen-Werfer war Tai Odiase mit 23 Punkten, zudem sammelte der Center elf Rebounds für ein Double-Double ein. Für Würzburg traf Routinier Alex King am häufigsten (22 Zähler).

Die Veilchen starteten mit guter Energie in die Partie und erarbeiteten sich bis Mitte des ersten Viertels einen Neun-Punkte-Vorsprung (16:7/5.). Vor allem Odiase nutzte seine Überlegenheit unter dem Korb und hatte mit zwei Drei-Punkte-Spielen (Korberfolg plus Freiwurf) großen Anteil an der BG-Führung. Nach einer Auszeit von s.Oliver-Headcoach Denis Wucherer lief es deutlich besser bei den Gastgebern, die den Rückstand nach und nach verkürzten und in der 9. Minute durch einen Dreier von Joshua Obiesie sogar in Front gingen. Doch die Göttinger konterten, und Luke Nelson stellte durch seinen Dreier den 27:24-Viertelendstand her.

King hält die Hausherren im Spiel

Im zweiten Abschnitt hatten es die Würzburger vor allem King zu verdanken, dass sie an der BG dranblieben. Doch die Veilchen hatten immer die passende Antwort und streuten Dreier von Nelson und Aubrey Dawkins zum richtigen Zeitpunkt ein. King verkürzte auf 34:32, Dawkins erhöhte wieder auf 39:32 (17.). Erneut war es der deutsche Liga-Veteran, der sein Team auf 39:35 heranbrachte, auch diese Mal konterten die Gäste zum 44:35 (18.). Harper Kamp sorgte durch seinen Dreier für die bis dahin höchste Göttinger Führung (47:37/19.), ein Würzburger 0:5-Lauf halbierte den Vorsprung zur Pause (47:42).

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie spannend. King verkürzte durch drei Freiwürfe auf 49:48, doch fünf Punkte in Folge von Deishuan Booker verschafften der Moors-Truppe wieder etwas Luft (54:48/26.). Die Göttinger konnten sich darauf aber keineswegs ausruhen. Bis zur 29. Minute hielt das Wucherer-Team die Begegnung eng (58:55). Aber vor dem Schlussviertel gaben die Veilchen noch einmal Gas und zogen durch eine 10:2-Lauf auf 68:57 davon. Den Schlusspunkt des Abschnitts setzte Mathis Mönninghoff, der einen Dreier mit der Sirene traf.

Gleich zu Beginn des letzten Viertels war Rihards Lomazs von außen erfolgreich, doch Julian Albus ließ die Antwort ebenfalls von jenseits der 6,75-Meter-Marke folgen (71:60/32.). Die BG-Offensive geriet nun deutlich ins Stocken, weil Würzburg in der Verteidigung zulegte. Nur vier Zähler gelangen den Göttingern bis zur 36. Minute, während die Gastgeber zehn erzielten (72:67). Ein unsportliches Foul von Booker an Cameron Hunt konnten die Franken nicht ausnutzen – im Gegenzug traf Kamp mit Ablauf der 24-Sekunden-Uhr zum wichtigen 76:69 und zwang Wucherer zu einer Auszeit (38.).

Veilchen behalten die Nerven

Beide Teams schlossen ihre folgenden Angriffe nun schnell ab, so dass für die Hausherren immer noch genug Zeit blieb, um die Partie zu drehen. King macht seiner Mannschaft durch seinen Dreier zum 81:76 Hoffnung, aber ein unnötiger Ballverlust von Hunt ließ den BG-Vorsprung 46 Sekunden vor dem Ende wieder auf acht Zähler anwachsen (84:76). Insbesondere Odiase zeigte sich in der Schlussphase nervenstark, ließ sich foulen und sicherte seinem Team den Sieg von der Freiwurflinie.

„Es war ein wichtiger Sieg für uns. Ein Auswärtssieg ist nie einfach in der BBL. Ich glaube, wir haben es uns heute selbst ein wenig schwerer gemacht als nötig. Wir hatten die meiste Zeit die Kontrolle über das Spiel, konnten aber den Fokus und das Momentum nicht behalten. Würzburg ist ein Team mit vielen Qualitäten und ist dadurch wieder ins Spiel gekommen. Am Ende war es aber ein verdienter Sieg für uns“, sagte Moors im Anschluss.