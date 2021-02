Hundesportverein Osterode ist auch in Coronazeiten aktiv

Seit einiger Zeit stehen auch beim Hundesportverein Osterode alle Räder still. Aufgrund des coronabedingten Kontaktverbotes können keine gemeinsamen Übungsstunden stattfinden. Trotzdem möchten die Hundesportler in Kontakt bleiben und wenigstens virtuell gemeinsam etwas unternehmen. Daher haben sich die Trainerinnen der Rally Obedience-Gruppe (RO) und der Basis mit Spaß-Gruppe (BmS) etwas ausgedacht.

Ilona Killig hat ihre RO-Gruppe aufgerufen, Viererteams zu bilden, und stellt diesen wöchentlich neue Aufgaben, für die es Punkte gibt. So sollten alle Gassi-Runden aufgezeichnet werden, Fotos von Schneemännern mit Hund oder von Hunden mit noch nicht verspeisten Leckerlis zwischen den Pfoten in eine extra für diesen Spaß eingerichtete WhatsApp-Gruppe eingestellt werden.

Pause mit Harzblick. Foto: Hundesportverein Osterode / Verein

Auch Aufgaben wie Hund und Mensch im Partnerlook, das bringen von Hausschuhen oder das Erklettern von Hochsitzstufen wurden vorgegeben. „Ich war komplett überrascht davon, wie viele Teams mitmachen“, freut sich Killig, wertet unermüdlich die Bilder aus und vergibt zum Wochenende die Platzierungen.

In der BmS-Gruppe gibt die Trainerin Astrid Standhardt in jeder Woche zwei Themen vor, zu denen dann die originellsten Bilder eingestellt werden können. Themen waren etwa „Mein Hund im Schnee“, „Schau mir in die Augen“ oder „Hoch hinaus“. Auch hier sind die Teilnehmer mit vollem Engagement dabei und haben schon viele tolle Aufnahmen geschickt.

Das nächste vom Hundesportverein geplante Projekt ist ein virtueller Spendenlauf für einen guten Zweck. Hier sollen Teams möglichst viele Kilometer erlaufen und damit Spenden einsammeln. Diese werden dann an verschiedene Einrichtungen übergeben, die sich um hungrige Tiere kümmern. Zur Zeit sind die Vereinsmitglieder noch auf Spendersuche, über den weiteren Verlauf wird zeitnah berichtet.

