NFV bietet im Februar Liveseminare im Internet an

Per Internetstream bietet der NFV im Februar mehrere Seminare an.

Der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) bietet während der laufenden Lockdown-Phase im Februar mehrere Liveseminare an. Los geht es am Mittwochabend ab 18 Uhr, das Thema lautet Sonderspielrechte und Festspielregelungen.

Weiter geht es am 10. Februar ebenfalls um 18 Uhr, dann geht es um den Lehrgangsplan 2021. Am 16. Februar ab 18 Uhr wird das Thema eFootball behandelt, den Abschluss der Reihe bildet am 24. Februar ab 18 Uhr ein Seminar zur Thematik DFBnet und Spielbericht-Online für Trainer und Betreuer. Der Link zum Liveseminar wird jeweils am Veranstaltungstag auf der NFV-Homepage unter nfv.de veröffentlicht.

Die Einrichtungen des NFV in Barsinghausen bleiben dagegen bis zunächst einschließlich Sonntag, 14. Februar, aufgrund der Corona-Krise für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Verband reagiert mit dieser Maßnahme auf die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen und die Verlängerung des Lockdowns auf behördliche Anordnung. In dringenden Einzelfällen kann nach vorheriger Anmeldung ein Termin in der Verwaltung des Verbandes vereinbart werden. Die Zentrale sowie weitere Mitarbeiter sind in den gewohnten Geschäftszeiten des NFV auch weiterhin erreichbar.