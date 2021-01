Veilchen feiern wichtigen Erfolg im Abstiegskampf

Der BG Göttingen ist ein wichtiger Sieg im Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga gelungen. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors gewann am Freitagabend gegen Brose Bamberg 87:80 (36:43) und behielt damit im Duell mit Ex-Trainer Johan Roijakkers die Nase vorn. Zu Beginn des Schlussviertels übernahmen die Göttinger die Führung und gaben diese auch dank ihrer überragenden Dreier-Quote (54 Prozent) nicht mehr her. Bester Veilchen-Werfer war Deishuan Booker mit 20 Punkten. Für Bamberg trafen Devon Hall und David Kravish am häufigsten (je 16 Zähler). „Das ist ein Sieg, den wir brauchten, um weiter an unsere Chancen zu glauben“, atmete Moors anschließend durch.

Die Veilchen starteten mit zwei Dreiern von Aubrey Dawkins in die Partie. Die fränkischen Gäste, bei denen vier Ex-Göttinger auf dem Parkett standen und vier ehemalige BGer zum Trainer- und Betreuerstab gehören, brauchten aber nicht lange, um im Spiel anzukommen. Den nächsten BG-Dreier von Luke Nelson konterte der Ex-Göttinger Dominic Lockhart zum 9:7, aber die Hausherren blieben wachsam und bauten ihren Vorsprung durch ein Vier-Punkte-Spiel (erfolgreicher Dreier plus Freiwurf) von Booker und Punkten von Tai Odiase auf 15:7 aus (5.). Doch das Roijakkers-Team drehte mit einem 0:9-Lauf die Partie (15:16/7.). Die Franken schafften es dann durch gute Verteidigung auf 18:23 davonzuziehen (9.). Die Veilchen ließen sich davon nicht beeindrucken und verkürzten zum Viertelende auf 21:23.

Heißes Duell unter den Körben

Gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts glichen die Gastgeber zweimal durch Akeem Vargas aus (25:25/12). Die Bamberger gingen immer wieder in Führung, weil die Moors-Truppe Fehler in der Verteidigung machte. Unter den Körben lieferten sich Odiase und Kravish ein Duell auf Augenhöhe und punkteten jeweils abwechselnd zum 32:34 (15.). Nachdem Dawkins einen Bamberger Ballverlust zum erneuten Ausgleich nutzte, nahm Roijakkers seine erste Auszeit (34:34/16.). Kleinigkeiten gaben den Ausschlag, dass die Franken sich vor der Halbzeitpause einen Vorteil erarbeiteten.

Nach dem Seitenwechsel kämpften die Veilchen und agierten stark in der Offensive. Drei Dreier in Folge von Nelson, Booker und Dawkins brachten die Gastgeber auf 45:47 heran (22.). Nelson besorgte kurz darauf den Ausgleich, aber Bamberg konterte (47:52/24.). Doch die Moors-Truppe blieb treffsicher von außen und verkürzte den Rückstand immer wieder. Mit einem knappen 63:65 ging es in den Schlussabschnitt.

Veilchen gehen in Führung

Ins letzte Viertel startete die BG mit vier Odiase-Punkten in Folge zur 67:65-Führung und zwangen Roijakkers zu einer schnellen Auszeit. Doch danach lief es für die Gäste nicht besser. Mathis Mönninghoff ließ einen Dreier zum 70:65 folgen – Roijakkers nahm gleich die nächste Auszeit (33.). Zwar erzielte Chase Fieler die ersten Bamberger Zähler dieses Abschnitts, aber Booker konterte zum 73:68 (34.). Der US-Guard erhöhte den Vorsprung anschließend auf 78:72, beantwortete auch die nächsten Brose-Punkte und zwang Roijakkers zu seiner dritten Auszeit (80:74/38.). In den Schlussminuten blieb die Partie spannend, beide Teams leisteten sich Ballverluste. Aber die Veilchen behielten am Ende die Nerven an der Freiwurflinie.

„Vielleicht haben wir heute unser bestes Spiel der Saison gespielt, mit einer sehr konstanten Leistung über 40 Minuten und einer sehr starken zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir elf Assists gegeben und wirklich als Team gespielt“, sagte Moors, während Roijakkers von einem verdienten Göttinger Sieg sprach.