Veilchen treffen gegen Bamberg auf viele alte Bekannte

Göttingen. BG Göttingen empfängt am Freitag in der BBL die Franken um Ex-Coach Johan Roijakkers und etliche weitere ehemalige BG-Spieler.

Ein ganz besonderes Duell steht für die BG Göttingen an diesem BBL-Spieltag an. Der langjährige Veilchen-Trainer Johan Roijakkers kehrt mit seinem neuen Team Brose Bamberg zum ersten Mal seit seinem Clubwechsel in die südniedersächsische Universitätsstadt zurück. Aber Roijakkers, der von 2012 bis 2020 bei der BG an der Seitenlinie stand, ist nicht das einzige in Göttingen gut bekannte Gesicht, das am Freitag ab 20.30 Uhr in der Sparkassen-Arena zu sehen sein wird. Co-Trainer Hylke van der Zweep, Athletiktrainer Domenik Theodorou, Teammanager Enzo Neck und Statistik-Experte Julian Meier folgten dem Niederländer im vergangenen Sommer nach Franken. Beim spielenden Bamberger Personal sind vier ehemalige Göttinger zu finden: Bennet Hundt, Dominic Lockhart, Alex Ruoff und Joanic Grüttner Bacoul komplettieren die Liste der neun Ex-Veilchen in Bamberg.

„Bamberg ist ein sehr ausgeglichenes Team, sowohl defensiv, als auch offensiv“, sagt BG-Co-Trainer Thomas Crab, der im Sommer zusammen mit BG-Headcoach Roel Moors von Bamberg nach Göttingen wechselte. „Sie sind sehr gut darin, Blöcke zu stellen und bewegen den Ball daraus sehr gut.“ Ein dritter Ex-Bamberger bei den Veilchen ist Nelson Weidemann, der in der vergangenen Spielzeit von Bayern München an Bamberg ausgeliehen war und sich nun bei der BG weiterentwickelt.

Souveräner internationaler Auftritt

Souverän sind die Franken bisher durch die Basketball Champions League marschiert – sechs Spiele, sechs Siege. Erst am Mittwoch setzte sich das Roijakkers-Team mit 83:68 gegen Fortitudo Bologna durch. Hoffnungen, dass die Bamberger müde in Göttingen antreten werden, gibt es aber kaum, die bereits für die Playoffs qualifizierten Franken verteilten die Einsatzminuten extrem gleichmäßig.

Mit ihren drei Nachverpflichtungen Devon Hall, Shevon Thompson und Ruoff sind die Franken nun ohnehin sehr tief besetzt und haben acht ausländische Akteure im Kader, von denen in der Liga nur sechs eingesetzt werden dürfen. US-Guard Tyler Larson musste sich Anfang Januar allerdings einer Kniearthroskopie unterziehen und befindet sich momentan in der Rehabilitation. Der jamaikanische Center Norense Odiase, der nicht mit BG-Center Tai Odiase verwandt ist, entwickelte sich nicht so schnell wie erhofft, so dass Thompson nun den Vorzug erhält.

Die Konkurrenz auf der Center-Position ist groß: David Kravish ist bester Brose-Punktesammler (13,9 Zähler pro Partie), holt mit Abstand die meisten Rebounds (8,2) und ist effizientester Akteur im Roijakkers-Team. „Kravish kann die Blöcke sehr gut nutzen und zum Korb ziehen“, so Crab. „Zudem ist er ein sehr guter Rebounder, insbesondere offensiv.“

Devon Hall ein Schlüsselspieler

Ebenfalls zweistellig punkten US-Guard Hall (13,4) und der Italiener Michele Vitali (10,3). Crab weiter: „Hall ist sehr talentiert – er kann auf verschiedene Arten punkten, ist ein sehr guter Rebounder und ein sehr guter Passgeber.“ Hall holt die zweitmeisten Rebounds (4,6) und gibt die meisten Assists (4,0). „Wir müssen versuchen, Hall und Kravish einzuschränken“, sagt der Belgier. Dicht gefolgt bei den direkten Korbvorlagen wird Hall von Hundt, der auf 3,8 Assists pro Spiel kommt.

In der BBL taten sich die Bamberger bisher deutlich schwerer als auf internationalem Parkett. Nach dem 98:84-Erfolg gegen die Basketball Löwen Braunschweig am vergangenen Wochenende sprangen die Franken auf einen Playoff-Platz, weisen mit sechs Siegen und acht Niederlagen aber eine negative Bilanz auf. „Sie spielen in der Champions League nicht anders, haben dort aber einen guten Rhythmus gefunden“, erklärt Crab. „In der BBL haben sie Höhen und Tiefen, aber es ist von außen schwer zu beurteilen, woran das liegt.“