Akademie des Sports ein Führungskompetenz-Special an

Der Landessportbund Niedersachsen bietet am 19. und 20. Februar einen Lehrgang für junge Engagierte in der Akademie des Sports in Hannover an. Das Thema des Führungskompetenz-Specials lautet „Zeigen, wer ich bin und was ich kann – Einen positiven Eindruck hinterlassen“. Der Lehrgang findet an beiden Tagen jeweils von 10 bis 16.30 Uhr statt, die Seminarleitung übernimmt Ingo Bosch.

Es gibt Menschen, die schaffen es scheinbar leicht und locker bei ihren Gesprächspartnern positiv in Herz und Hirn zu landen. Mag sein, dass es ein paar Naturtalente gibt – die meisten können jedoch ihre Selbstpräsentation und Dialoge mit einigen bewusst angewandten Tipps und Tricks deutlich verbessern. So gilt es die Balance zwischen dem Senden klarer Botschaften und dem Zuhören zu finden und Inhalte durch Stimme und Körpersprache zu unterstützen. Diese Tipps und Tricks werden in diesem Seminar in zwei Tagen mit praktischen Übungen vermittelt.

Das Feedback der anderen Teilnehmenden und die gemeinsame Analyse von Videoaufnahmen helfen dabei, sich Schritt für Schritt zu verbessern. Zielgruppe sind junge Engagierte im Sport von 16 bis 26 Jahren, zum Beispiel junge Menschen im FSJ, FÖJ und BFD, Sport- und Fitnesskaufleute und Auszubildende – aber auch junge Übungsleiter und Trainer.

Zur Verlängerung der Vereinsmanager C-Lizenz sowie des DOSB-Ausbilderzertifikats werden 18 LE anerkannt. Freiwilligendienstlern im Sport in Niedersachsen werden zwei Seminartage anerkannt.

Die Anmeldung erfolgt über das LSB-Bildungsportal unter www.bildungsportal.lsb-niedersachsen.de.