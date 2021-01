Sparkassen Open wieder mit ATP-Award ausgezeichnet

Bereits zum sechsten Mal haben die Sparkassen Open, das ATP Challenger Turnier in Braunschweig, die Auszeichnung als weltbestes Challenger Turnier der Welt erhalten. Den sechsten Stern gab es für das Turnier 2019, im vergangenen Jahr musste das Turnier aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, dem Virus fiel auch die offizielle Überreichung und Ehrung zum Opfer. Kurz vor Weihnachten erreichte die Trophäe aus Monaco das Organisationsbüro der Brunswiek Marketing Agentur.

„Gerade in dieser Zeit macht uns die Auszeichnung rückblickend sehr glücklich“, erklären Turnierchef Harald Tenzer und Turnierdirektor Volker Jäcke. „Der Erfolg gründet immer wieder auf einer starken Leistung des gesamten Teams und ist zudem Ansporn für die Zukunft.“ Harald Tenzer bedankt sich überdies ausdrücklich bei 14 Sponsoren, die im Jahr 2020 trotz der Turnierabsage einen Teil ihrer Sponsoringsumme für bereits erfolgte Leistungen und Vorbereitungen zur Verfügung stellten. „Dies hat uns die Durchführung im Jahr 2021 gesichert“, betont er.

Planungen für den Sommer laufen bereits – das Turnier soll im Juli stattfinden

Die Planungen dafür laufen: Die Sparkassen Open 2021 sollen vom 4. bis 11. Juli im Braunschweiger Bürgerpark stattfinden. „Der Termin ist bestätigt und bereits im internationalen Turnierkalender verankert“, erklärt Volker Jäcke. Die Vorbereitungen für das Event sind dabei aufgrund der derzeitigen Situation besonders herausfordernd. Die Association of Tennis Professionals (ATP) hat umfangreiche Richtlinien inklusive eines exakt umzusetzenden Hygienekonzeptes für die Durchführung vorgegeben. „Von unserer Seite erfolgt in den kommenden Wochen eine Prüfung der ATP-Richtlinien sowie eine darauf aufbauende Entwicklung eines eigenen Veranstaltungskonzeptes für 2021“, so Jäcke.

Im Vordergrund steht für die Veranstalter der Brunswiek Marketing GmbH die Gesundheit der Tennisspieler, Mitarbeiter und der unter Umständen zugelassenen Besucher. „Ob das Turnier Anfang Juli aber mit oder ohne Zuschauer und mit einem Rahmenprogramm stattfinden wird, kann natürlich jetzt noch nicht entschieden werden“, erklärt Harald Tenzer dementsprechend.