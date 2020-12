Veilchen müssen sich Oldenburg geschlagen geben

Für die BG Göttingen ist der Favorit aus Oldenburg eine Nummer zu groß gewesen. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors verlor im Niedersachsen-Derby gegen die EWE Baskets Oldenburg 73:89 (31:42). Zuschauer waren in der Sparkassen-Arena aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin nicht zugelassen. Bis zum Beginn des zweiten Abschnitts hielten die südniedersächsischen Hausherren mehr als nur mit dem Favoriten mit. Dieser übernahm dann aber die Kontrolle, spielte sich freie Würfe heraus und traf diese auch. So wuchs der Göttinger Rückstand Stück für Stück an. Bester Veilchen-Werfer war Tai Odiase mit 22 Punkten. Für Oldenburg traf Nathan Boothe am häufigsten (25 Zähler).

Die Veilchen mussten weiterhin auf Mathis Mönninghoff (Bänderriss im Sprunggelenk) und Luke Nelson (Muskelfaserriss im Oberschenkel) verzichten. Gegen die Oldenburger, die gerade erst Bayern München die erste Saisonniederlage zugefügt hatten, hielten die Hausherren in den ersten Minuten gut mit und übernahmen in der 3. Minute die Führung (6:4). Doch die Gäste antworteten mit einem 0:5-Lauf zum 6:9 (6.). Die Göttinger schafften es zunächst, an den Baskets dranzublieben (10:11/7.). Im weiteren Verlauf häuften sich bei der BG allerdings Flüchtigkeitsfehler, die das Team von Baskets-Headcoach Mladen Drijencic ausnutzte, um auf 10:18 davonzuziehen (8.). Nach einer Moors-Auszeit fing sich seine Mannschaft wieder und ließ einen 8:0-Lauf folgen, den Aubrey Dawkins per Dreier zum 18:18-Viertelendstand abschloss.

In den zweiten Abschnitt erwischten die Veilchen einen optimalen Start. Nach Punkten von Jorge Gutiérrez und Galen Robinson Jr. zum 22:18 rief Drijencic sein Team in einer Auszeit zusammen (12.). Danach lief es für die Gäste besser. Vor allem die Dreier fielen bei den Oldenburgern nun häufiger, sodass sie die Führung übernahmen und sich durch einen 2:15-Lauf auf 24:33 absetzten (16.). Die Göttinger kämpften aber und verkürzten auf 29:35 (17.). Allerdings tat sich die Moors-Truppe schwer, gegen die intensivere Baskets-Verteidigung zu leichten Punkten zu kommen. Im Gegenzug spielten die Oldenburger ihre Dreier-Werfer frei, die weiterhin sicher trafen. So erhöhte sich der Rückstand auf 29:42 (20.). Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte dann aber Veilchen-Forward Marvin Omuvwie mit einem krachenden Dunk zum 31:42.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Göttinger immer größere Probleme, die Angriffe der Oldenburger zu stoppen. Vor allem Boothe drehte nun auf und war nicht unter Kontrolle zu bringen. Der US-Forward erzielte zehn Punkte in Folge zum 36:52 (24.). Die BG mühte sich gegen die Norddeutschen, musste sich aber jeden Korb hart erkämpfen. So erhöhte sich der Göttinger Rückstand vor dem Schlussviertel auf 20 Punkte (47:67). Im letzten Abschnitt gaben sich die Veilchen trotz des hohen Rückstands nicht auf und kämpften. Robinson Jr. hatte mit sechs Zählern großen Anteil daran, dass die Südniedersachsen auf 58:71 herankamen (33.). Zwar hielten Boothe und Co. die Göttinger zunächst auf Abstand, doch nach Odiases Zählern zum 62:73 nahm Drijencic eine Auszeit (36.). Die Oldenburger konnten sich auf Boothe verlassen, der zum 62:76 traf (36.).

Nach dem nächsten BG-Angriff beschwerte sich Moors vehement bei den Schiedsrichtern, die zwei technische Fouls hintereinander verhängten, sodass der Veilchen-Trainer den Arena-Innenraum verlassen musste und sein Assistent Thomas Crab übernahm (37.). In einer Auszeit schwor der Belgier die Göttinger für den Endspurt ein, in dem Odiase acht Punkte erzielte und dafür sorgte, dass die Hausherren das letzte Viertel für sich entschieden. Am verdienten Oldenburg Sieg änderte dies aber nichts mehr.

„Das war wieder ein schwieriges Spiel für uns. Wir haben nicht gut angefangen und hatten zu viele Ballverluste. Der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams war groß“, sagte Moors und ergänzte: „Wenn man die Passfähigkeiten und die Dreier-Quoten anschaut, sieht man den großen Unterschied.“ Zugleich lobte er aber auch die Reaktion seiner Mannschaft in der zweiten Hälfe. „Aber wenn wir Spiele gewinnen wollen, dann müssen wir besser anfangen. Das haben wir heute erneut nicht gemacht.“

Am Sonntag in Bonn gefordert

Für die Veilchen war die Niederlage gegen die EWE Baskets bereits das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg. Besser können es die Moors-Schützlinge aber schon am 27. Dezember machen, dann tritt die BG Göttingen ab 18 Uhr bei den Telekom Baskets Bonn an – es sind also alles andere als entspannte Weihnachtstage für die Basketballer. Die Gastgeber aus der ehemaligen Bundeshauptstadt haben wie die BG zwei Siege auf dem Konto, es ist eine richtungsweisende Partie.

Anders als die Göttingern gehen die Rheinländer allerdings mit einer Menge Rückenwind in das Spiel, zwei der vergangenen drei Begegnungen endeten siegreich für die Magenta-Truppe. Nach dem ersten Saisonsieg in Vechta (80:69) mussten sich die Telekom Baskets zwar noch dem ehemaligen Göttinger Coach Johan Roijakkers und seinen Bambergern geschlagen geben (66:80), im Duell mit den Gießen 46ers ließ Bonn aber am Mittwochabend nichts anbrennen (81:68). Entscheidend war schon im ersten Viertel ein 23:0-Lauf der Mannschaft von Headcoach Igor Jovovic. Bonns litauischer Nationalspieler Deividas Gailius krönte sich mit 18 Zählern zum Topscorer. Sein Backcourt-Kollege Strahinja Micovic steuerte 16 Punkte bei.

Die beiden Sieggaranten gegen Gießen sind auch im Schnitt die erfolgreichsten Punktesammler der Telekom Baskets, Micovic steht bei 13,6 Zählern, Gailius bei 11,6 Punkten. Auch US-Guard Chris Babb punktet im Schnitt zweistellig (10,5), er erhält zudem mit durchschnittlich fast 32 Minuten auch die meiste Spielzeit. Insgesamt verteilt Jovovic die Minuten aber sehr ausgeglichen, gleich neun Spieler aus der Rotation stehen im Schnitt mehr als 17 Minuten auf dem Feld. rk