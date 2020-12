Veilchen Ladies der BG 74 empfangen die Eisvögel Freiburg

Ein Ball wird in den Korb geworfen.

Göttingen. Die Göttinger Bundesliga-Basketballerinnen bekommen es am Sonntag mit einem starken Gegner zu tun, die Breisgauerinnen stehen auf Platz vier.

Nach dem Pokal ist vor der Liga. Und da steht den Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen am Sonntag ab 16 Uhr im heimischen FKG schon wieder eine alles andere als leichte Aufgabe bevor. Das Team von Headcoach Goran Lojo trifft als Siebter der Toyota-DBBL auf den Vierten Eisvögel USC Freiburg.

Die Freiburgerinnen starteten mit einer 57:84-Niederlage gegen den TSV Wasserburg in die Saison. Nicht verwunderlich, denn die Frauen vom Inn sind als einziges Team der DBBL noch ungeschlagen. Auch die BG-Damen mussten sich bei den Süddeutschen geschlagen geben. Nach dieser Auftaktniederlage allerdings zeigten sich die Eisvögel souverän. Es folgten Siege gegen Halle, Marburg und Heidelberg.

Großen Respekt vor dem Gegner

Goran Lojo hat vor dem kommenden Gegner großen Respekt: „Freiburg hat einen tollen Lauf und zuletzt hat das Team wirklich richtig gut gespielt. Sie haben Spielerinnen mit großen individuellen Fähigkeiten und einige Topscorerinnen.“ Für sein Team gehe es darum, die drei Tage zwischen der Pokal-Niederlage und dem Punktspiel optimal zu nutzen, um ausgeruht und trotz bestens vorbereitet zu sein. „Wir müssen maximal fokussiert und konzentriert in jedem Moment der Partie sein. So werden wir es hoffentlich schaffen, ein positives Ergebnis zu erzielen“, sagt Lojo.

Ein Wiedersehen gibt es für die BG-Damen mit Freiburgs Co-Trainerin Hannah Ballhaus. Sie war lange Jahre in Göttingen als Coach aktiv. Headcoach in Freiburg ist Isabel Fernandez, da sich Ballhaus mehr auf die Jugend im Verein konzentriert. Die Trainerin gibt immerhin acht Spielerinnen regelmäßig mehr als zehn Minuten Spielzeit pro Partie. Beste Schützin ist die Kanadierin Daneesha Provo. Die 24-Jährige kam vor der Saison in den Breisgau und überzeugt bei 33 Minuten Spielzeit mit durchschnittlich 27,8 Punkten. Ebenfalls äußerst stark zeigt sich die deutsche Nachwuchs-Spielerin Pauline Mayer. Die 19-Jährige kommt bei 34 Minuten Spielzeit auf 18,8 Punkte.

Auf die Veilchen Ladies wartet also eine schwere Aufgabe. Allerdings haben einige Phasen der Pokal-Partie gegen Keltern durchaus Mut gemacht. Ein spannendes Match ist zu erwarten.