In der Tennis-Wintersaison gibt es keinen Auf- und Abstieg

Aufgrund der Verordnungen in Niedersachsen und Bremen, die derzeit noch keinen normalen Punktspielbetrieb zulassen, wurden seitens des Tennisverbands Niedersachsen-Bremen (TNB) einige Beschlüsse einstimmig von Präsidium und Verbandsbeirat gefasst.

So wird die aktuelle Wintersaison 2020/2021 in allen Spiel- und Altersklassen auf TNB-Ebene zu einer Übergangssaison. Das heißt, es gibt wie in der Sommersaison 2020 keine Auf- und Absteiger. Die Tabellenersten können aber – je nach geografischen Gesichtspunkten – in der kommenden Wintersaison zum Auffüllen in die höhere Spielklasse aufgenommen werden.

Kostenfreier Rückzug möglich

Jede Mannschaft kann kostenfrei bis zum 20. Dezember vom Spielbetrieb abgemeldet werden. Der Spielplan und die Staffeln bleiben generell bestehen. Sollten aber nach erfolgten Rückzügen weniger als vier Mannschaften in einer Staffel sein, werden, soweit dies möglich ist, diese Staffeln nach dem 20. Dezember angepasst. Für bereits jetzt schon abgemeldete Mannschaften gilt, dass sie das Ordnungsgeld zurückerstattet bekommen. Die Mannschaftsmeldegebühren werden wie im Sommer allerdings nicht erstattet, da die Vorarbeiten durch den TNB mit seinem Sportbüro geleistet wurden.

Bei den Punktspielen gilt außerdem folgende Regel: Doppel können nur gespielt und gewertet werden, wenn die jeweiligen Corona-Verordnungen es erlauben.

LK-Wertung bis 3. Januar ausgesetzt

Seit Anfang November gelten in Deutschland von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Bestimmungen und Vorgaben für das Tennisspiel. Dies wirkt sich auch auf die deutsche Turnierlandschaft und damit auf die Ranglisten und die Leistungsklasse aus. Um eine wettbewerbsverzerrende Wertung von vereinzelt stattfindenden Turnieren zu vermeiden, hat deshalb das Präsidium des Deutschen Tennis Bundes entschieden, die Ranglisten- und Leistungsklassenwertung für nationale Turniere bis zum 3. Januar 2021 auszusetzen.

Ausgenommen von dieser Entscheidung sind nur die Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren, die seit gestern bis zum 13. Dezember in Biberach an der Riß ausgetragen werden, sowie internationale Turniere. Der Ergebnisauswertungszeitraum zum Ranglistenstichtag 31. Dezember wird auf 21 Monate erweitert und umfasst alle ranglistenrelevanten Ergebnisse im Zeitraum 1. April 2019 bis 31. Dezember.

In Biberach gibt es anders als in den vergangenen Jahren keinen Mixed-Wettbewerb. Zuschauer sind bei den Spielen am Bezirksstützpunkt ebenfalls nicht zugelassen. Der TNB ist mit insgesamt zwölf Spielerinnen und Spielern bei den Titelkämpfen vertreten.