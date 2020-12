Beide Göttinger Teams erhalten Corona-Unterstützung

Göttingen. Sowohl Damen als auch Herren spielen in der Bundesliga und wurden im Corona-Hilfsprogramm Spitzensport berücksichtig, informiert Fritz Güntzler (MdB).

Gute Nachrichten konnte der Göttinger Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler verkünden. „Ich freue mich, dass die Göttinger Basketballer der BG 74 und die Basketballerinnen der Flippo Baskets 74 vom Corona-Hilfsprogramm Spitzensport des Deutschen Bundestages profitieren können. Die Gelder werden in Kürze ausgezahlt“, so der CDU-Politiker und Mitglied im Sportausschuss des Deutschen Bundestages. Im Juli 2020 hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages ein Hilfspaket für den Deutschen Spitzensport beschlossen. Ab September konnten die Vereine Anträge stellen.

Insgesamt wurden Gelder in Höhe von 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Auch die Göttinger Vereine erhalten nun Fördermittel. Die Höhe der nicht rückzahlbaren Zuschüsse orientiert sich an den Ticketeinnahmen der Vereine in der vergangenen Saison von April bis Oktober 2019 und wird auf höchstens 80 Prozent dieser Einnahmen beschränkt. Maximal können 800.000 Euro pro Club ausgezahlt werden.

Güntzler möchte sich auch ein Bild vor Ort machen, der CDU-Politiker besucht daher am Freitagnachmittag das Basketball-Zentrum am Göttinger Schützenplatz. Themen des Gesprächs sollen die Fördermittel, aber auch der Spiel- und Trainingsbetrieb unter den derzeitigen Corona-Bedingungen und die Perspektiven für das kommende Jahr sein.