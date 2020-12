Wenn die Veilchen spielen, wird in Herzberg die Fahne gehisst

Aus einem Geschenk ist lila Liebe geworden. Als Gisela Schreiber vor zehn Jahren Tickets für das Euro-Challenge-Finalturnier in der Göttinger Lokhalle von ihrer in Obernjesa lebenden Tochter und ihrem Schwiegersohn geschenkt bekam, betrat sie sportliches Neuland. Basketball war ihr fremd, das Regelwerk sowieso. Nach dem Halbfinalsieg gegen Roanne Basket aus Frankreich war die Herzbergerin so begeistert von der Stimmung in der vollbesetzten „Lokhölle“, dass sie auch am zweiten Tag wieder losgefahren ist und den Finalsieg gegen das russische Team von Krasnye Krylia Samara bejubelt hat.

Seitdem kann sie es nicht lassen. Ihr Mann Hans, ein leidenschaftlicher Tennisspieler, musste viele Abende am Wochenende auf seine Frau verzichten. Immer wenn ein BG-Heimspiel anstand, setzte sich Gisela Schreiber in ihr Auto und fuhr nach Göttingen. Vorher wurde noch die Veilchen-Power-Fahne vor dem Wohnhaus in Herzberg gehisst. Natürlich ist sie auch Mitglied in dem Fanclub. Ihr Mann ist inzwischen immer öfter dabei.

Hoffnung auf Spiele mit Zuschauern

Bislang hatte die Mutter von zwei Töchtern (55 und 52 Jahre alt) nur eine Saison lang eine Dauerkarte, meistens bucht sie die Karten online – gern ist sie auch ein Teil der „lila Wand“, steht dann im Fanblock. „In dieser Saison hätte ich wieder ein Dauerkarte gekauft. Ich finde es so schade, dass wir die Spieler noch nicht kennenlernen durften und umgekehrt die Spieler auch nicht wissen, was sie für eine Unterstützung von ihren Fans bekommen könnten“, sagt die 73-Jährige zu den coronabedingten Geisterspielen vor leeren Rängen.

Sie selbst sitzt dann zu Hause und fiebert vor dem Fernseher mit. „Bei zwei Spielen in dieser Saison bin ich in den letzten paar Minuten schon raus gegangen. Das war mir zu spannend“, gibt die Rentnerin zu. Inzwischen hat die ehemalige Altenpflegerin an jedem Wochenende Zeit, sich die BG-Spiele anzuschauen. Früher hat ihr der Dienstplan hin und wieder schon einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Mein Beruf war anstrengend und stressig, aber Basketball war immer Entspannung, da habe ich alles vergessen. Da erkennt man mich auch nicht wieder“, erzählt die Herzbergerin, die heute noch einmal pro Woche einen hirngeschädigten älteren Mann betreut, um dessen Frau bei der häuslichen Pflege zu entlasten.

In Braunschweig Freunde gefunden

„Ich bin ein ruheloser Typ“, gibt Gisela Schreiber zu. Inzwischen ist sie auch schon auswärts mit dabei gewesen. Die Halle des MBC in Weißenfels kennt sie, beim Spiel in Hamburg war sie in der vergangenen Saison dabei. Zum Nachbarn Braunschweig fährt sie auch. Dort hat die ehemalige Hobby-Skiläuferin und Tennisspielerin („Mein Rücken und meine Knie machen nicht mehr mit“) auch schon Kontakt zu einem Ehepaar geknüpft, das sich bei den Basketball Löwen engagiert. „Wir sind inzwischen so gut befreundet, dass wir uns auch privat besuchen. Ich habe immer tolle Leute kennengelernt. Bei Alba Berlin habe ich eine Bekannte, mit der ich über Facebook in Kontakt bin.“ Dieses soziale Medium ist die Plattform, über die viele BG-Anhänger Gisela Schreiber kennen werden. Sie kommentiert viel und gern – immer auf eine herzliche Art.

Alba Berlin drückt die Rentnerin in der BBL auch die Daumen. „Seitdem Akeem Vargas damals dorthin gegangen ist. Jetzt hat sich der Kreis ja geschlossen und er ist wieder zurück“, freut sie sich schon auf ein Wiedersehen mit dem neuen BG-Kapitän. Bennet Hundt war ihr Lieblingsspieler in der vergangenen Saison, Michael Stockton mochte sie auch – „und natürlich Khalid El-Amin, Kyan Anderson, Robert Kulawick, Jason Boone oder Ben Jacobson“. Über soziale Medien schreibt sie auch mit Dennis Kramers Frau Meredith. „Das ist eine Nette, sie engagiert sich immer toll im Namen der BG Göttingen“, lobt die Herzbergerin.

Sie freut sich, dass die BG den Umbruch im Sommer so gut verkraftet hat „mit dem neuen Trainer. Spieler sind ja sowieso immer wieder andere da.“ Und wenn Gisela Schreiber dann endlich wieder in die Sparkassen-Arena fahren kann, wird sie vor ihrem Kleiderschrank stehen und sich entscheiden müssen, welches Fan-Shirt sie aus großen Stapel ziehen und zu ihrer weißen Hose anziehen wird. Mit dem BG-Lila hat sie übrigens Glück gehabt, die ist nämlich eine ihrer Lieblingsfarben.