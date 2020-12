Der NFV-Kreis bildet ab Januar neue Fußballtrainer aus

Göttingen. Der bereits zweimal verschobene Trainer-C-Lehrgang soll am 10. Januar auf jeden Fall beginnen – im Zweifelsfall auch als Online-Kurs.

Auch wenn auf den Plätzen noch Ruhe herrscht, so laufen im NFV-Kreis Göttingen-Osterode bereits die Planungen für das kommende Jahr. Dabei gilt es auch, neue Trainer auszubilden – was in dieser Saison bislang aufgrund der Corona-Situation noch nicht möglich war.

Der ansonsten jährlich stattfindende Trainer-C-Lehrgang des NFV-Kreises musste durch die derzeitige Corona-Pause bereits zweimal verschoben werden. Jetzt aber steht der Termin für den Basis-Teil fest, informiert Thomas Hellmich, der Vorsitzende des Qualifizierungsausschusses im NFV-Kreis Göttingen-Osterode. Vom 10. bis 24. Januar 2021 soll der Lehrgang in jedem Fall durchgeführt werden.

Die Planungen laufen aufgrund der besonderen Umstände während der Corona-Pandemie und der gültigen Allgemeinverfügungen zweigleisig. Sollten Präsenztermine aufgrund der behördlichen Vorgaben nicht möglich sein, so wird der Lehrgang in jedem Fall online stattfinden.

Die Anmeldung erfolgt unter www.nfv.de/qualifizierung/trainer/c-trainer. Weitere Auskünfte erteilt Thomas Hellmich, Telefon 0171/7210854.