Der NLV bietet im kommenden Jahr viele Fortbildungen an

Ab sofort können sich Interessierte beim Niedersächsischen Leichtathletik-Verband (NLV) einen Überblick über das Fortbildungsprogramm für das Jahr 2021 verschaffen und sich auch bereits online für die einzelnen Fortbildungen anmelden. Es wartet ein umfangreiches und vielseitiges Programm mit spannenden Themen rund um die Leichtathletik.

Von methodischen Reihen bis zu Bewegungsanalysen bestimmter leichtathletischer Disziplinen, von der Kinderleichtathletik bis zum Seniorensport, vom Gesundheitssport bis zum Leistungssport – in dem abwechslungsreichen Programm finden sich Fortbildungen für jede Zielgruppen. Neben Klassikern wie der Laufstilanalyse „Gazelle oder Elefant“ gibt es auch neue Fortbildungen.

So sind beispielsweise einige Online-Seminare für das nächste Jahr geplant. Vor allem mit den Online-Seminar-Reihen bietet der NLV eine neue Form der Fortbildungsmöglichkeit an. Für die Lizenzverlängerung müssen allerdings mindestens 50 Prozent der geforderten Fortbildungsstunden als Präsenzveranstaltung absolviert werden. Viele Fortbildungen, die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen mussten, werden außerdem im kommenden Jahr nachgeholt.

Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten unter www.nlv-la.de.