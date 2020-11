BG Göttingen trifft im Derby auf Basketball Löwen Braunschweig

Göttingens Mathis Mönninghoff und Tai Odiase (in lila) sowie Ludwigsburgs Jonas Wohlfarth-Bottermann kämpfen am ersten Spieltag beim Rebound um den Ball.

Göttingen. Am Samstag kommt es in der Basketball-Bundesliga zum niedersächsischen Nachbarschaftsduell – Zuschauer sind in der S-Arena nicht zugelassen.

Das Nachbarschaftsduell gegen die Basketball Löwen Braunschweig ist für die Fans der BG Göttingen immer ein Saison-Höhepunkt. Umso schmerzlicher wird das Team von BG-Headcoach Roel Moors seine Anhänger diesmal vermissen. Denn am Samstag muss der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen auf echte Derbystimmung verzichten. Aufgrund der Corona-Pandemie sind zum Heimspiel-Auftakt gegen die Löwen ab 20.30 Uhr in der Sparkassen-Arena keine Zuschauer zugelassen.

Gegen die Braunschweiger testeten die Veilchen in der Saison-Vorbereitung und verloren knapp 85:87. In der Vorrunde des MagentaSport BBL--Pokals holte die Mannschaft von Löwen-Headcoach Pete Strobl einen Sieg (97:88 gegen die EWE Baskets Oldenburg) und musste eine Niederlage hinnehmen (79:91 gegen die Telekom Baskets Bonn). Das dritte Vorrunden-Spiel gegen Alba Berlin steht noch aus. „Braunschweig ist ein sehr offensives Team mit vielen Waffen.”, sagt BG-Co-Trainer Thomas Crab. „Sie spielen mit schnellem Tempo, haben große Spieler, die gut werfen können, und in der Offensive einige Optionen, um den Korb zu attackieren. Offensiv sind sie ein sehr gefährliches Team.”

Viele Neuzugänge in Braunschweig

Motor der Braunschweiger ist James Robinson, der in der vergangenen Spielzeit noch für Medi Bayreuth auflief. Der Guard erzielte beim Liga-Auftakt der Löwen gegen Oldenburg 13 Punkte und gab acht Assists. Zusammen mit Nationalspieler Karim Jallow stand der 26-jährige US-Amerikaner die längste Zeit auf dem Parkett (je rund 32 Minuten). Auf eine ebenfalls zweistellig Ausbeute kamen Neuzugang Gavin Schilling (13) und der neu zum Team gestoßene Tscheche Martin Peterka (10), der zudem bester Rebounder war (6). „Es ist schwer, Schlüsselspieler zu nennen, denn sie haben viele Spieler, die das Spiel beeinflussen können”, so Crab.

Ihren Erfolg gegen Oldenburg aus dem Pokal wiederholten die Braunschweiger am vergangenen Wochenende in der BBL allerdings nicht: Der Heimauftakt des Strobl-Teams geriet mit einer 83:111-Niederlage daneben. Allerdings brachen die Löwen erst in der zweiten Halbzeit ein und machten es den Baskets in der ersten Hälfte schwer (50:50). Bester Löwen-Punktesammler war Jallow mit 21 Zählern. „Gegen Oldenburg waren sie eigentlich im Spiel, aber im dritten Viertel haben sie nach einem unsportlichen Foul ein paar Würfe nicht getroffen und die Kontrolle verloren”, analysiert Crab.

Die Rebounds waren gegen Oldenburg ein Grund für die Niederlage der Löwen. Die Hausherren sammelten nur 26 abprallende Bälle, während die Baskets auf 35 kamen. Ebenso leistete sich die Strobl-Truppe deutlich mehr Ballverluste (14:8) und kam nur auf einen Steal. Zudem schickten Jallow und Co. den Gegner 35 Mal an die Freiwurflinie, woraus 31 leichte Punkte für Oldenburg resultierten. „Wir waren enttäuscht über unsere Leistung in der zweiten Halbzeit und wollen jetzt zeigen, dass wir besser sind“, sagt Löwen-Headcoach Strobl.

Auch Veilchen starten mit Niederlage

Auch die Göttinger starteten mit einer deutlichen Niederlage in die BBL-Saison, in Ludwigsburg wurden den Veilchen beim 73:100 ihre Grenzen aufgezeigt. „In der BBL musst du fokussiert und von der ersten Minute an bereit sein”, sagt Crab und fordert eine Reaktion des Teams. „Gegen Braunschweig musst du wissen, was sie können: werfen, rebounden, zum Korb ziehen. Wir müssen uns auf die individuellen Stärken konzentrieren.”

Auch Gästetrainer Strobl geht davon aus, dass die Göttinger auf ihren letzten Auftritt eine Reaktion zeigen wollen und entsprechend motiviert zu Werke gehen werden. Aber das Gleiche gelte auch für seine Mannschaft. „Zuallererst ist es ein Derby. Das hat für beide Mannschaften ohnehin eine besondere Bedeutung, auch wenn keine Zuschauer dabei sind. Und dann sind beide Teams sicherlich noch wütend über ihre letzten Spiele und werden sich anders präsentieren“, so der Löwen-Headcoach.

Der charakterisiert die Göttinger als gute und gefährliche Mannschaft mit mehreren interessanten Neuzugängen. Gleiches gilt auf der anderen Seite aber auch für die Braunschweiger. Wie bei den Veilchen wurde der Kader in der Sommerpause umgekrempelt, aus der vergangenen Spielzeit sind neben Jallow nur noch die deutschen Guards Lukas Wank und Garai Zeeb dabei. Zudem erhielt Kostja Mushidi eine zweite Chance und ergänzt so die Garde junger deutscher Neuzugänge, die alle über reichlich Potenzial verfügen. Bemerkenswert bei den Löwen: Bislang stehen nur drei Spieler im Kader, die keinen deutschen Pass haben.

Veilchen-Fans können die BG Göttingen mit so genannten Geisterspieltickets finanziell unterstützen und so einen symbolischen Beitrag leisten. Die Tickets sind im Online-Ticketshop unter www.bggoettingen.de erhältlich.