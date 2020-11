Harzer Wintersportler suchen nach kreativen Lösungen

Bisher ist der Harzer Skisport deutlich besser durch die Covid-19-Pandemie gekommen als viele andere Sportarten. Der zweite Lockdown aber erwischt auch Biathleten und Skilangläufer, die sich in der heißen Phase der Vorbereitung befinden und jetzt Wege finden müssen, um einen guten Formaufbau zu gewährleisten.

„Das Ganze führt zu Einschränkungen, aber wir müssen das Beste daraus machen“, sagt Rico Uhlig, Biathlon-Trainer des Niedersächsischen Skiverbandes (NSV). Heißt: Seine Schützlinge können nicht mehr in voller Gruppenstärke trainieren, sondern nur noch individuell. Mehr Arbeit für die Trainer, wobei erschwerend hinzukommt, dass derzeit die Tage kürzer werden. „Notfalls muss dann eben eine Kopflampe her, um zu laufen“, sagt Uhlig.

Unterschiedliche Bedingungen

Die Bedingungen für die einzelnen Athleten sind sehr unterschiedlich. Top-Talent Albert Engelmann kann als Bundeskaderathlet sein Programm durchziehen, während der weitere im Clausthal-Zellerfelder Ski-Internat wohnende Nachwuchs zwar als ein Hausstand gilt, aber gewissen Einschränkungen unterliegt. Bitter für alle: Der geplante alljährliche Vorbereitungslehrgang in Obertilliach fällt diesmal aus.

Ähnlich unterschiedlich sind die Voraussetzungen bei den Skilangläufern. Anton Schaper, der das Ski-Internat in Oberhof besucht, kann ungehindert trainieren, während Marielle Elfers, die wie Schaper den NSV beim Deutschlandpokal vertritt, nicht ihr volles Programm durchziehen kann. „Das ist für uns schon ein Wettbewerbsnachteil“, sagt Landestrainer Sven Münch.

Trainiert wird nun individuell

Immerhin: Die bisherige Vorbereitung sei sehr gut gelaufen. Die Kaderläufer trainieren nun überwiegend individuell und bekommen Pläne mit Übungsformen an die Hand. Münch will seine Truppe auch mit Challenges bei Laune halten. Wettkämpfe sind in absehbarer Zeit nicht möglich. Ein Ende Oktober geplanter Crosslauf ist ebenso abgesagt worden wie die Offene Harzmeisterschaft in dieser Disziplin am 15. November in Buntenbock.

Langlauf-Trainer Sven Münch, zugleich Vorsitzender des SC Buntenbock. Foto: FRANK DRECHSLER / GZ

Die Blicke richten sich jetzt auf den Dezember, immer in der Hoffnung, dass Sportveranstaltungen zumindest an der frischen Luft dann wieder möglich sind. Für die Langläufer steht ein erster Deutschlandpokal im österreichischen Seefeld auf dem Programm, am 4. Advent ist auch ein Einstiegsrennen im Harz geplant. Der erste Deutschlandpokal der Biathleten soll am Wochenende zuvor in Ridnaun (Südtirol) ausgetragen werden. Ob’s auch wirklich dazu kommt, will der DSV spätestens Ende November entscheiden. Wenn nicht, wird die Saison möglicherweise mit den deutschen Meisterschaften auf Sonnenberg eröffnet.

Nachwuchs-DM im Harz

Denn dieser Termin steht weiterhin. Vom 14. bis 17. Januar 2021 sollen auf Sonnenberg die deutschen Meisterschaften im Biathlon der Jugend und Junioren ausgetragen werden. Der örtliche Ausrichter SC Buntenbock plant unverdrossen, obwohl durch die Covid-19-Pandemie große Unsicherheit herrscht. Zuletzt kürte der deutsche Nachwuchs im Februar 2010 im Landesleistungszentrum im Oberharz seine Titelträger, in Zeiten, in denen durch die Erfolge von Arnd Peiffer und Daniel Böhm gerade eine richtige Biathlon-Euphoriewelle durch die Region schwappte.

Entsprechend viel los war auf Sonnenberg, wo sich die Zuschauer drängten und anschließend im Festzelt die Erfolge von Carolin Leunig, Nele Gewehr und Karolin Horchler feierten. Im Jahr 2021, das zeichnet sich schon jetzt ab, dürfte es solche Szenen nicht geben. „Wir werden in vielen Bereichen Abstriche machen müssen“, ahnt Sven Münch, Vorsitzender des SC Buntenbock.

Wahrscheinlich ohne Zuschauer

Dass Zuschauer zugelassen werden, gilt als unwahrscheinlich, und an ein Rahmenprogramm ist schon gar nicht zu denken. Münch verweist auf eine weitere Schwierigkeit: „Es gibt gewisse Bedenken bei einigen Helfern, dafür muss man auch Verständnis haben.“ Dass der Rahmen eher schlicht ausfällt, ist doppelt ärgerlich. Denn die deutschen Meisterschaften, die mit einem Deutschlandpokal gekoppelt sind, werden wahrscheinlich so gut besetzt sein wie selten, da unter anderem die Tickets zur Junioren-WM vergeben werden.

Die Meisterschaften stehen unter einem zweiten Vorbehalt – es muss Schnee liegen. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich solch ein Winter wie der vergangene nicht wiederholt, als selbst auf dem schneesicheren Sonnenberg kaum ein Wettkampf möglich war. Münch sieht noch ein anderes Schreckensszenario: „Es wäre der Super-GAU, wenn wir genug Schnee hätten, aber die DM nicht stattfinden kann.“ Daran will im Harz aber niemand ernsthaft denken.