HSG Oha unterstützt Arbeit der Elhadj Diouf Foundation

In den momentanen Zeiten, in denen das Coronavirus den Alltag der Menschen dominiert, ist es wichtig, noch enger zusammenzurücken. Wie das funktioniert, zeigen die HSG Oha und die Elhadj Diouf Foundation. Der Handballverein und die Stiftung gehen eine Partnerschaft ein, die zum Vorbild auch für andere Sportvereine werden könnte.

Die Elhadj Diouf Foundation setzt sich dafür ein, die deutsche und senegalesische Jugend zusammenzubringen und den Jugendlichen im Senegal eine Perspektive zu geben. Das übergeordnete Ziel ist ein Ausbau der deutsch-senegalesischen Brücke. Dabei unterstützt die Stiftung sowohl vor Ort in der senegalesischen Stadt Kaolack Projekten, aber auch zu Hause in Osterode, indem sie Juniorbotschafter ausbildet, die ihre Mitmenschen für „Eine Welt“ sensibilisieren sollen.

Erste Partnerschaft mit einem Verein

Nachdem die EDF bisher von zahlreichen Unternehmen und Privatleuten unterstützt wurde, macht sie nun mit der Partnerschaft mit der HSG Oha eine neue Tür auf. „Das ist der nächste Schritt für die Stiftung und zeigt die Entwicklung, die wir bis hier hin genommen haben“, freute sich Tobias Rusteberg, Stiftungsratsvorsitzender der EDF.

Das Logo der Elhadj Diouf Foundation. Foto: Robert Koch / HK

Doch wie kam dieses Engagement zustande? Die HSG Oha ließ zum Auftakt der Saison mit Blick auf die Corona-Pandemie Gesichtsmasken herstellen, welche an Fans und Interessierte verkauft werden sollten. Holger Schulz von der HSG hatte dann die entscheidende Idee, aus der Krise noch etwas Gutes zu entwickeln und wendete sich an Rusteberg. Schulz und Rusteberg kennen sich bereits längere Zeit, Schulz bekundete immer wieder Interesse an der Stiftung. Daher ging der HSGler auf Rusteberg zu und machte den Vorschlag, einen Teil des Erlöses aus dem Maskenverkauf an die Stiftung zu spenden.

Rusteberg freute sich natürlich und war sofort einverstanden mit der Idee: „Ich bin begeistert von der Initiative der HSG und hoffe, dass es auch andere Vereine motiviert.“ Auch Schulz freute sich natürlich über das Interesse der EDF. „Die HSG steht für soziales Engagement. Die Stiftung ist eine tolle Sache, mit der wir unsere Werte noch einmal unterstreichen können“, so Schulz.

Sport spielt im Senegal große Rolle

Gerade der Sport spielt im Senegal eine große Rolle. Auch Handball wird bei den Westafrikanern gerne gespielt, vor allem in der Hauptstadt Dakar ist Handball ein beliebter Freizeitsport. Weil man Handball auch mit wenigen Mitteln spielen könne, zudem sei es ein schneller Sport, erklärt sich Rusteberg das Handballinteresse im Senegal. Auch Elhadj Abdoulaye Ndong, Koordinator des Alumni-Netzwerkes in Kaolack, ist ein Handballbegeisterter, er trainiert selbst eine Mädchenmannschaft in Kaolack.

Dem Sport kommt bei dem angesprochenen Brückenbau der EDF zwischen den Kulturen eine große Bedeutung zu. Aber nicht nur bei der EDF, sondern auf der ganzen Welt ist Sport eine entscheidende Verbindung und die wichtigste Brücke. „Man muss nicht die gleiche Sprache sprechen, Sport ist die Sprache“, so Rusteberg,

Aufgrund der Handballverbindung zu Ndong freute er sich besonders über das Engagements eines der sportlichen Aushängeschilder des Altkreises Osterode: „Die HSG ist ein guter Botschafter der Werte der EDF. Es ist sehr schön, dass sie Unterstützung leisten, das motiviert uns und ehrt die Arbeit.“ Somit schaffte es die HSG zusammen mit der EDF, aus der Krise noch etwas Gutes zu entwickeln.

So wird bestellt:

Bestellt werden kann der Mund-Nasenschutz der HSG oha bei Reiner Holzapfel, Telefon 0151/41434092, oder Holger Schulz, E-Mail: holgischulz69@gmail.com. Die Masken kosten 10 Euro, wobei jeweils 1,50 Euro als Spende direkt an die Elhadj Diouf Foundation gehen.

Die Masken sind mit Schnürbändern versehen und – einmal eingestellt – pflegeleicht. Optional kann man sich auch selbst ein Gummiband einfädeln oder Schnellverschlüsse nehmen.

Weitere Informationen über die Stiftung unter www.elhadj-diouf-foundation.de.