Tanzsportteam Göttingen kann seinen Titel nicht verteidigen

Die ursprünglich für den 12. Dezember in Bremen geplanten Deutschen Meisterschaften der Standard- und Lateinformationen sind abgesagt. Somit kann die A-Formation des Tanzsportteams Göttingen ihren Titel vorerst nicht verteidigen. „Zahlreiche Formationen haben mitgeteilt, dass sie derzeit bis auf Weiteres nicht trainieren können und somit bei der DM der Formationen nicht startbereit wären. Gemäß der mehrheitlichen Meinung der Vereine der 1. Bundesliga der Formationen in der Videokonferenz vom letzten Sonnabend muss ich daher leider empfehlen, die DM abzusagen“, gab Michael Eichert, der Bundessportwart des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV), bekannt.

Markus Zimmermann, Cheftrainer des Tanzsportteams Göttingen, bezeichnete die Absage „unter den aktuellen Voraussetzungen die einzig richtige Entscheidung. Wir bedauern, dass das A-Team seinen Meistertitel in diesem Jahr nicht verteidigen kann, insbesondere weil der aktuelle Trainingsstand sehr gut ist. Auch für das B-Team fällt damit das Highlight für jeden Tänzer aus, für das so hart trainiert wurde“, so Zimmermann. „Dabei wären wir sehr gut vorbereitet zur DM gefahren.“

Auch die Göttinger Tänzer haben mit Bedauern die Absage vernommen: „Natürlich ist es sehr schade, dass wir unseren hart erarbeiteten, momentan sehr guten Leistungsstand nicht präsentieren dürfen und stattdessen wieder einen Monat aus dem Training gerissen werden“, betonte Sannah Burghardt, die Teamsprecherin der A-Formation. „Allerdings ist es auch absolut nachvollziehbar, dass eine solche Veranstaltung in der aktuellen Situation nicht stattfinden kann.“

Auch das B-Team ist betrübt

Die 21-jährige Medizinstudentin Johanna Wille, Pressesprecherin des gerade in die 1. Liga aufgestiegenen B-Teams, ist betrübt: „Wir hatten nach dem abgesagten Aufstiegsturnier alle darauf hingearbeitet, zum ersten Mal als neues Team eine gute Leistung erbringen zu können, dementsprechend ist ein Ausfall schon eine harte Probe für unsere Motivation.“ Und auch Tänzer Daniel Wenzig (22) muss erst einmal mit der neuen Ausgangslage fertig werden: „Wer wollte von uns nicht gern auf einem normalerweise so großen Event wie einer Deutschen Meisterschaft tanzen und dann auch noch in einer so unglaublichen Halle wie in Bremen?“

Die B-Formation habe einen sehr guten Trainingsstand und eine gute Dynamik im Team: „Jetzt hoffen wir, nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen wieder daran anknüpfen zu können“, betont Johanna Wille. „Bis dahin halten wir uns mit Individualsport im Freien, gemeinschaftlichen Fitnesseinheiten über Zoom und den ein oder anderen tänzerischen Übungen im heimischen Wohn- oder WG-Zimmer fit.“