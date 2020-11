Ein Trainer-Trio übernimmt bei den Petershütter A-Junioren

Lasfelde. Fabian Böttcher, Marc-Andre Jäger und Simon Schmidt werden die A-Jugend in der Landesliga betreuen, sie treten die Nachfolge von Armin Dreyer an.

Die Trainersuche bei der A-Jugend des TuSpo Petershütte ist beendet. Kurz vor der erneuten Coronapause, bedingt durch die aktuellen Beschlüsse und die Anordnung des NFV, wurde die Nachfolge von Armin Dreyer geregelt. Der bisherige A-Junioren-Coach hatte Anfang September zunächst interimsweise und dann fest die Landesliga-Herren des TuSpo übernommen. Nun steht die Nachfolge im Jugendbereich fest.

Fabian Böttcher, Marc-Andre Jäger und Simon Schmidt werden die A-Jugend in der Landesliga betreuen. Böttcher war bereits seit Beginn der Saison Co-Trainer in der Mannschaft, Jäger trainierte in den vergangenen zwei Jahren die B-Jugend der Seestädter. Daher kennen beide die Spieler und bringen entsprechende Erfahrung mit. Schmidt wiederum durchlief seit der C-Jugend die Jugendmannschaften des TuSpo und kennt den Verein sehr gut, als aktiver Fußballer musste er verletzungsbedingt zuletzt aber kürzer treten.

Er bekommt das Vertrauen von Jugendleiter Jonny Retzlaff und dem Vorsitzenden Heiko Denk und die Chance, seine ersten Schritte als Trainer zu machen. „Ich kann von Fabian und Marc sicherlich noch viel lernen und werde ihre Hilfe benötigen, wir werden eng zusammen arbeiten. Ich freue mich auf die Aufgabe, wenn es wieder losgeht“, so Schmidt.

Die A-Jugend steht in der zweigeteilten Landesliga Braunschweig auf dem dritten Tabellenplatz und entginge damit der Abstiegsrunde.