Barsinghausen. Beim 10. Verbandsjugendbeirat des NFV wurde eine entsprechende Ergänzungsänderung in der Jugendordnung mit großer Mehrheit angenommen.

Ältere Spieler in Jugendfußballteams erlaubt

Beim 10. Verbandsjugendbeirat, der Versammlung des Verbandsjugendausschusses mit den Vorsitzenden der Bezirks- und Kreisjugendausschüsse, wurde mit Heinz Walter Lampe nicht nur ein neuer Vorsitzender gewählt. Mit großer Mehrheit angenommen wurde auch ein Antrag des Verbandsjugendausschusses, der für die Jugendordnung eine Ergänzung des Paragraf 3 „Altersklasseneinteilung“ vorsieht.

Demzufolge können auf Kreisebene pro Spiel bei einer Mannschaftsstärke von elf Spielern höchstens bis zu zwei Spieler und bei einer geringeren Mannschaftsstärke nur ein Spieler des jeweiligen jüngeren Jahrgangs der D- bis A-Junioren in der jeweils niedrigeren Altersklasse eingesetzt werden, sofern im eigenen Verein oder einer beteiligten Jugendspielgemeinschaft in der jeweiligen Altersklasse keine Mannschaft zum Spielbetrieb gemeldet ist. Ein entsprechender Antrag ist dann beim zuständigen Kreisjugendausschuss einzureichen. Im Klartext heißt das: In einer B-Jugend-Mannschaft auf dem Großfeld können bis zu zwei Akteure des jüngeren A-Jugend-Jahrgangs mitspielen.

Aufstieg ist dann nicht möglich

Verbunden ist das allerdings mit einer Einschränkung: Mannschaften, die Spieler der höheren Altersklassen einsetzen, bleibt der Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse und das Erringen der Meisterschaft beziehungsweise des Staffelsieges verwehrt. Spieler mit einem Zweitspielrecht für einen anderen Verein können in der jüngeren Altersklasse nicht eingesetzt werden.

Der Jugendausschuss hatte seinen Antrag damit begründet, dass mit Hilfe der Ergänzung des Paragrafen Überhangspieler in den Vereinen behalten werden und nicht mit Zweitspielrecht an andere Vereine „abgeschoben“ werden müssen. Zudem soll hierdurch auch ein Abwenden dieser Spieler vom Fußball verhindert werden.

Zudem sprach sich der Verbandsjugendbeirat für eine Vereinheitlichung von Verwaltungskosten aus, die auch ins Ordnungsrecht des Verbandes übertragen werden sollte.