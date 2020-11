Der Sparkasse & VGH-Cup fällt im Januar 2021 aus

Das Jahr 2020 ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. Das gilt für viele Menschen und viele Lebensbereiche und hat nun auch direkte Auswirkungen auf den Sparkasse & VGH-Cup in der Lokhalle Göttingen. Auch wenn die aktuellen Corona-Bestimmungen zunächst nur bis Ende November gelten, so ist schon jetzt abzusehen, dass in den Folgemonaten eine Rückkehr in die Normalität nicht passieren wird. Wann Veranstaltungen mit größeren Zuschauerzahlen wieder möglich sind, ist kaum abzuschätzen: Die 32. Auflage des Internationalen U19-Hallenfußballturniers wird daher vom Januar 2021 auf den 6. bis 9. Januar 2022 verschoben. Dies gilt auch für das beliebte Betriebsturnier um den Krüger Firmen-Cup, dessen nächste Auflage am 5. Januar 2022 stattfinden wird.

Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört das Turnier zum festen Jahresablauf. Das Besondere an Europas größtem A-Junioren-Hallenturnier ist die bunte Mischung des Teilnehmerfeldes. Denn neben nationalen und internationalen Spitzenteams gehören die regionalen Vertreter fest dazu. Etliche Kicker auch aus dem Altkreis Osterode schwärmen noch jetzt von Duellen mit späteren Weltstars wie Mesut Özil, Leroy Sane oder Manuel Neuer. Im Januar dieses Jahres sicherte sich bei der 31. Auflage der 1. FSV Mainz 05 den Titel, im Finale setzten sich die 05er mit 3:1 gegen Fulham FC durch. Aus regionaler Sicht verlief das Turnier sehr erfolgreich: Der JFV Rhume-Oder und der SV Rotenberg erreichten die Zwischenrunde.

„Ein Fußballfest wie der Sparkasse & VGH-Cup ist aktuell nicht angemessen“, sind sich Holger Jortzik und Lutz Renneberg von der veranstaltenden FEST GmbH einig. „Wir haben uns diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht. In vielen Gesprächen mit Freunden, Partnern, Förderern, Sponsoren und den zuständigen Behörden haben wir in den vergangenen Monaten unser Hygienekonzept für eine mögliche Durchführung des Turniers 2021 erläutert. Die aktuelle Entwicklung jedoch, mit steigenden Infektionszahlen in Europa und der ganzen Welt, erheblichen Einschränkungen für das Leben der Menschen und die Wirtschaft, sowie die aktuellen politischen Beschlüsse, lassen eine Austragung nicht zu. Die Gesundheit aller unserer Gäste, Besucher und Helfer hat absoluten Vorrang.“

Schutz der Gesundheit

In allen Überlegungen der vergangenen Wochen spielte immer der individuelle Schutz der Gesundheit und die Unversehrtheit der Gäste, Besucher und Helfer eine große Rolle. „Wir gehen kein Risiko ein“, so die Devise der Veranstalter seit Beginn der Pandemie, zumal für sie von vornherein feststand: „Eine Durchführung ohne Zuschauer ist keine Option.“

In den Gesprächen ging es selbstverständlich auch um die Zukunft des Turniers, dem größten U19-Hallenturnier Europas. Die gute Nachricht nach zahllosen Telefonaten und Meetings: „Alle Sponsoren ziehen mit.“ Viele Partner hätten einer Verschiebung der Veranstaltung und der damit verbundenen Verlängerung der vertraglichen Vereinbarungen unbürokratisch zugestimmt, heißt es vom Veranstalter, so dass man für die Zukunft nach Corona gut aufgestellt sei und beginnen bereits jetzt mit der Planung des Turniers 2022 beginnen könne.

Livestream mit Gästen

Am eigentlichen Turnierwochenende, 9. und 10. Januar 2021, wird es einen umfangreichen Livestream mit Highlights der vergangenen Turniere und bisher unveröffentlichten Spielen anbieten. So es die Pandemie-Lage zulässt, sollen auch Gästen, vor allem aus dem Bereich der regionalen Teilnehmer, dabei sein.

Die regionalen Vereine und Spieler sind stark von der Verschiebung betroffen, da 2022 die Fußballer des älteren A-Junioren-Jahrgangs nicht mehr spielberechtigt sein werden. „Wir hatten gehofft, dass sich die Lage zum Ende des Jahres deutlich bessert und das Turnier ein schöner Restart in das normale Leben werden kann. Das ist leider nicht möglich“, fassen die Veranstalter die Situation zusammen.