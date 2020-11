Lange Anfahrt des Northeimer HC bleibt ohne Lohn

Die Drittliga-Handballer des Northeimer HC mussten bei der weitesten Auswärtsreise der Saison die Rückfahrt mit leeren Händen antreten. Beim Stralsunder HV unterlagen die Südniedersachsen mit 29:31 (9:15).

Besonders in der Anfangsphase steckte den Gästen die rund siebenstündige Anreise noch in den Knochen, schnell lag man 1:6 zurück. Die Northeimer kämpften sich heran (9:10), einige Fehler sorgten jedoch für den Sechs-Tore-Rückstand zur Pause. In Hälfte zwei fand der NHC immer besser in die Partie, beim 24:24 in der 48. Minute war der Ausgleich geschafft. In der Schlussphase fehlte jedoch etwas das Glück, die Begegnung komplett zu drehen. Zu löchrig war zudem die Abwehr, zu fehlerbelastet der Angriff. Bester Werfer war Jannes Meyer mit acht Toren.

In der 3. Liga folgt nun eine Spielpause bis zum 15. November, das beschlossen das Präsidium und der DHB-Vorstand. Spätestens bis dann soll geklärt sein, ob der Spiel- und Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden können. „Das vorläufige Aussetzen verschafft uns Zeit, die wir benötigen, um die gerade erst veröffentlichten Verordnungen der jeweiligen Länder einschätzen zu können“, sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB. Knackpunkt ist, ob die 3. Liga als Profiliga angesehen wird.