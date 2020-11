Die Skisprung-Talente Duda und Damköhler überzeugen

Zwei Nachwuchsspringer des WSV Braunlage haben zuletzt durch sehr gute Resultate auf sich aufmerksam gemacht. Sowohl Luke Duda (2009) als auch Marvin Damköhler (2010) stammen aus den Altkreis Osterode.

Damköhler konnte Anfang Oktober beim Thüringer Schülercup in Ruhla in seiner Altersklasse S11 mit Weiten von 26,5 m und 29,5 m einen hervorragenden zweiten Platz belegen. Eine Woche später startete Duda beim Sachsen-Pokal in Oberwiesenthal. Nach zwei Sprüngen auf jeweils 50 m belegte er den zweiten Platz, den er in der Nordischen Kombination beim anschließenden Inlinerlauf behaupten konnte.

Im Schwarzwald in Schönwald absolvierte Duda dann seinen ersten deutschen Schülercup. In seiner Altersklasse S12 erreichte er von 32 Teilnehmern einen hervorragenden vierten Platz im Springen und den neunten Platz in der Nordischen Kombination.

Gute Resultate holten beide in Wernigerode. Damköhler gewann in der S11 auf der 36 m-Schanze mit Weiten von 32 m und 31 m. Duda sprang erstmals im Wettkampf von der 63 m-Schanze, mit Flügen auf 47 m und 48 m wurde er Fünfter.