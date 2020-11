Thomas Borchard und Schäferhündin Ayla sind in Topform

Thomas Borchard und Schäferhündin Ayla Canis Invictus vom GHSV Brochthausen sind derzeit in einer hervorragenden Form.

Das Team erlebte im September 2020 seinen ersten Start bei der Landesverbandssiegerprüfung der Fährtenhunde in Stemwede. Ein buntes und großes Starterfeld war bei dieser Veranstaltung zu sehen. Die Teams müssen an zwei Tagen jeweils eine Fährte von mindestens 1.800 Schritten absolvieren. Borchard und seine Schäferhündin setzten sich gegen fast alle anderen Teilnehmer durch und erreichten mit 196 Punkten den Vizetitel. Hierdurch qualifizierte sich das Team zur Teilnahme an der Bundessiegerprüfung der Fährtenhunde in Visselhövede, die Ende Oktober stattfand.

Bevor sich Borchard mit Ayla auf den Weg zur Bundessiegerprüfung aufmachte, startete das Team in Hameln auf der Landesverbandssiegerprüfung im Gebrauchshundesport. Diese Prüfungsstufe setzt sich aus drei Teilen zusammen: Fährte, Unterordnung und Schutzdienst. Das Wochenende startete mit der Fährtenarbeit. Etwas kühler ging es am Sonntag weiter und die Prüfungsstufen Unterordnung und Schutzdienst wurden gezeigt. Mit 279 Punkten und dem dritten Platz landeten das Team auf dem Siegertreppchen.

Bei der Bundessiegerprüfung in Visselhövede waren 26 Teilnehmer gemeldet, die ein sehr anspruchsvolles Gelände erwartete. Borchard und Ayla ersuchten sich an beiden Tagen 91 Punkte, erreichten so 182 Punkte und den zwölften Platz.