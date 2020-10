Der FC Eintracht Northeim (in rot) im Duell mit der SVG Göttingen.

Göttingen. Während auf Bezirks- und Kreisebene der Spielbetrieb am Wochenende schon ruht, kämpfen die Oberligisten der Region noch einmal um Punkte.

In den Fußball-Oberligen soll das Leder noch einmal rollen

Während auf Bezirks- und Kreisebene bereits an diesem Wochenende keine Begegnungen mehr ausgetragen werden, soll der Spieltag in der Oberliga Niedersachsen noch wie geplant stattfinden, ehe ab 2. November die vom NFV aufgrund der Verfügungslage angeordnete Spielpause beginnt.

„Stand jetzt gehe ich davon aus, dass wir spielen“, berichtete am Donnerstag Moritz Braukmüller aus dem Vorstandsteam des FC Eintracht Northeim. Die Elf vom Rhumekanal ist am Sonntag ab 14 Uhr bei Lupo Martini Wolfsburg gefordert und in der Außenseiterrolle. Während die Eintracht nur auf dem neunten und damit vorletzten Platz steht, sind die Hausherren aus der Autostadt Tabellendritter.

Mit einem Heimspiel verabschiedet sich der Aufsteiger SVG Göttingen. Ebenfalls am Sonntag ab 14 Uhr soll der MTV Gifhorn am Sandweg gastieren. Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Unistädter nun gegen den Tabellennachbarn wieder punkten.

Auch in der NOFV-Oberliga Süd wird noch gespielt, das bestätigte der zuständige Nordostdeutsche Fußballverband. Der FSV Wacker 90 Nordhausen will endlich den ersten Sieg einfahren. Am Sonntag ab 13.30 Uhr ist der FC Einheit Rudolstadt zu Gast im Albert-Kuntz-Sportpark.