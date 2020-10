Keeper Henkel hält Petershütter Punkt beim Spitzenreiter fest

Am Samstagnachmittag gelang dem TuSpo Petershütte der nächste Punktgewinn in der Fußball-Landesliga. Beim bis dato noch verlustpunktfreien Tabellenführer SSV Nörten-Hardenberg erreichten den Seestädtern dank einer starken kämpferischen Leistung eine Überraschung und entführten beim 1:1-Unentschieden einen Punkt.

Im Vorfeld der Partie galten die Gastgeber als klarer Favorit, da sie bisher alle Spiele gewannen und noch kein Gegentor kassierten. „Kompakt stehen und dann zupacken“, waren die Vorgaben von Trainer Armin Dreyer. Und genau das setzte seine Mannschaft auf dem Sportplatz an der Bünte um. „Wir mussten viele Meter laufen und gegen den Ball arbeiten. Das haben die Jungs richtig gut gemacht“, so Dreyer.

SSV ist feldüberlegen, TuSpo trifft

Der Tabellenführer aus Nörten-Hardenberg war zwar das überlegene Team, fand aber lange nicht das richtige Mittel gegen die kompakt stehenden Hütter, die dann sogar in Führung gingen und dem Spitzenreiter das erste Gegentor der Saison zufügten. Einen Freistoßflanke nickte Patrick Gemende zum 1:0 in die Maschen (28.). Dies brachte den SSV Nörten-Hardenberg etwas aus dem Rhythmus, bis zur Pause blieb es bei der Gästeführung.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Hausherren aufgrund des Rückstandes mit viel Wut im Bauch und drückten immer weiter nach vorne. TuSpo hielt aber mit viel Kampf und Leidenschaft dagegen. In der 64. Minute gelang Nils Hillemann schließlich doch der Ausgleich. Im Anschluss an eine Standardsituation stand Nörtens Stürmer am Fünfmeterraum blank und traf zum 1:1.

Fünf Minuten später schwächte sich Petershütte selbst, Tobias Jung sah nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte und wurde vorzeitig zum Duschen geschickt. „Hier hätte der Schiri etwas mehr Fingerspitzengefühl beweisen müssen“, ärgerte sich Dreyer über den Platzverweis.

TuSpo spielt in Unterzahl

In der Folge wurde es für seine Mannschaft in Unterzahl noch schwieriger, den einen Punkt zu verteidigen, denn das Burgenteam rannte immer weiter an und drückte auf den Siegtreffer. In der Schlussphase hatte TuSpo Petershütte bei zwei Aluminiumtreffern der Gastgeber nicht nur das nötige Glück für den Punktgewinn, sondern mit Leon Henkel auch einen überragenden Torwart zwischen den Pfosten, der seiner Mannschaft mit starken Paraden das 1:1 festhielt.

„Ich bin hochzufrieden mit dem Punktgewinn, das ist ein Punkt, mit dem keiner gerechnet hat. Wir haben uns für die gute Leistung mit dem Unentschieden belohnt. Nach hinten raus hatten wird natürlich das Glück auf unsere Seite und mit Leon einen starken Rückhalt im Kasten, der heute aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung herausragt“, so Armin Dreyer nach dem Spiel.

TuSpo Petershütte: Henkel – Steinicke, Fricke, Gemende, Gonsior, Jung, H. Sinram-Krückeberg, Kopp, Bause, Baumgarten (71. L. Sinram-Krückeberg), Schaschowitz.