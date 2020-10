Budenzauber im Hattorfer DGH fällt in diesem Jahr aus

Schweren Herzens hat sich der FC Merkur Hattorf zur Absage seiner Hallenfußballturniere entschieden, im Dorfgemeinschaftshaus wird in diesem Jahr nicht um den Hattorfer Hallen-Cup gespielt.

„Im Vorstand sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass die aktuell gültigen Corona-Vorgaben des Landes Niedersachsen in unserer Sporthalle leider nicht umgesetzt werden können. Da die Fallzahlen steigen und eine kurzfristige Lockerung der Vorgaben somit nicht in Sicht ist, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden, denn die weiterhin wichtige Eindämmung der Pandemie hat nach wie vor oberste Priorität“, verdeutlicht der FC Merkur in einer Mitteilung.

Der Verein kommt damit seiner Verantwortung für den Schutz seiner Mitglieder und Anhänger nach und hofft auf Verständnis. „Auch wir sind sehr traurig darüber, dass eine über 30-jährige Tradition in diesem Jahr nicht fortgesetzt werden kann, und hoffen, dass wir Corona Ende 2021 überwunden haben und unseren beliebten Budenzauber im DGH dann wieder unbeschwert genießen können“, so der Verein.