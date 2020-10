Mathis Mönninghoff gehört wieder zum Kader der BG Göttingen

Die BG Göttingen und Mathis Mönninghoff arbeiten weiterhin zusammen. Der 28-jährige Forward gehört ab sofort wieder offiziell zum Kader des Basketball-Bundesligisten aus Südniedersachsen. „Es ist eine Win-win-Situation“, sagt BG-Headcoach Roel Moors. „Mathis kennt den Klub und kann uns auf dem Parkett weiterhelfen. Auf der anderen Seite bleibt er fit und kann sich anderen Interessenten präsentieren.“

Nach seinem Vertragsende im Sommer hatte sich Mönninghoff bei der BG fit gehalten und im Training sowie bei Testspielen ausgeholfen. Dabei konnte der Zwei-Meter-Mann durchaus überzeugen und Eigenwerbung betreiben. Der Deutsche, der bereits vier Spielzeiten für die Göttinger auflief, kann die Veilchen jederzeit verlassen, sollte er ein besseres Angebot von einem anderen Club erhalten.

„Ich bin froh jetzt wieder offiziell ein Teil des Teams zu sein“, sagt der Familienvater. „Ich werde mein Bestmögliches geben, um dem Team im Training und in den Spielen weiterzuhelfen. Der Coach kann zu 100 Prozent auf mich zählen.“ In der vergangenen Saison stand der Forward in 25 Partien für die Göttinger durchschnittlich rund 10 Minuten auf dem Parkett und steuerte im Schnitt 1,9 Punkte, 1,1 Rebounds und 0,3 Assists bei.