Die jüngsten Tennisspieler des TC Herzberg sammeln Erfahrung

Herzberg. Die Talente der Kleinfeldmannschaft spielen ihre erste Punktspielsaison. Zum Abschluss unterliegt das Team in Göttingen. Die A-Junioren siegen 2:1.

Am letzten Punktspieltag waren noch einmal zwei Jugendmannschaften des Herzberger Tennisclubs im Einsatz.

Die A-Junioren waren beim TC Wulften zu Gast und gewannen 2:1. Paul Böttcher spielte von Beginn an sehr konzentriert und siegte souverän mit 6:1, 6:1. Fynn Wehmeyer tat sich gegen seinen Gegner etwas schwer, konnte das Match aber trotzdem mit 6:4, 6:4 nach Hause bringen. Das Doppel Böttcher/Finn Duda holte sich den ersten Satz mit 6:3, während sich im zweiten Satz Fehler einschlichen und der Durchgang 4:6 abgegeben werden musste. Der Match-Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Die Wulftener Jungen hatten das glücklichere Händchen und gewannen 10:6. Das Herzberger A-Junioren-Team beendete die Saison damit auf einem erfreulichen zweiten Platz.

Die Kleinfeldmannschaft der Welfenstädter trat beim TSC Göttingen an, stand dort allerdings auf verlorenem Posten. Silas Schmidt und Ira Brücke verloren gegen ihre routinierteren Gegner jeweils mit 2:6, 2:6. Das Doppel Karim Darbas/Nele Scholtyseck musste sich mit 2:6, 3:6 geschlagen geben. Die Jüngsten des Clubs nahmen zum ersten Mal am Punktspielbetrieb teil und konnten so erste Erfahrungen unter Wettbewerbsbedingungen sammeln.