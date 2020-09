Zweiten Damen des VT Südharz holen die Maximalausbeute

Herzberg. Beim Heimspieltag in der Volleyball-Bezirksliga feiert das Team zwei Siege und fährt sechs Punkte ein. Für die dritten Damen läuft es nicht so gut.

Auf einen erfolgreichen Heimspieltag können die zweiten Damen des VT Südharz in der Volleyball-Bezirksliga zurückblicken. Aus ihren beiden Partien holten sie die Maximalausbeute von sechs Punkten. Nicht so gut lief es dagegen trotz einer guten Leistung für die dritten Damen.

Im ersten Spiel zeigten die zweiten VTS-Damen gegen die SG Nesselröden/Bodensee, dass sie die überlegene Mannschaft waren. In allen drei Sätzen gingen sie schnell in Führung, indem sie wirkungsvolle Aufgaben schlugen und ihr Spiel sicher aufbauten. Die Gäste konnten dem wenig entgegensetzen, so dass das VTS nach nur 65 Minuten als Sieger feststand. Die Satzergebnisse spiegeln die Überlegenheit der Südharzerinnen relativ klar wider: 25:9, 25:19 und 25:15.

Beim VTS schleichen sich Fehler ein

Beim Einspielen machte der nächste Gegner, TWG Göttingen, zunächst keinen besonders starken Eindruck. Das sollte sich aber im Laufe des Spiels ändern. Die Gastgeberinnen entschieden zwar den ersten Satz mit 25:18 für sich, dann schlichen sich jedoch immer mehr unnötige Eigenfehler ein und die Göttingerinnen wurden regelgerecht aufgebaut. Die VTS-Reserve lief während des gesamten zweiten Satzes einem Rückstand hinterher, erreichten dann zwar einen 23:23-Ausgleich, zu viele verschlagenen Aufgaben sorgten jedoch beim 23:25 für den Satzverlust.

Auch im dritten Durchgang lief es nicht rund. Die VTS-Angriffe verpufften ohne den nötigen Druck immer wieder. Es entwickelten sich zwar lange Ballwechsel, das Spielniveau war dabei jedoch überschaubar. Letztlich zeigte Carolin Scheer ihr Können und sammelte durch feste Angriffe die entscheidenden Punkte, so dass der Satz mit 25:20 an die Südharzerinnen ging. Damit war der Widerstand der TWG gebrochen, mit 25:12 ging Satz vier an die VTS-Reserve, der 3:1-Sieg war perfekt.

Ihren Einstand bei den zweiten Damen feierten Emma Böttcher und Joleen Battermann, die als Libera überzeugende Leistungen ablieferten und von ihren Mitspiele rinnen mit Beifall bedacht wurden. Mit drei Siegen belegt das Team momentan den ersten Platz. VTS II: Krone, Esslinger, Wohlert, Rohrmann, Böttcher, Battermann, Killig, Ammersdörfer, Scheer, Melching.

Die dritten VTS-Damen bestritten in Gieboldehausen ihr erstes Auswärtsspiel der Bezirksliga-Saison und gingen im ersten Satz mit 10:4 in Führung. Die jungen Damen konnten die Aufholjagd der Gastgeberinnen aber nicht verhindern und geben den Durchgang mit 24:26 ab. Auch in den nächsten Sätzen hielt das Team bis zur Satzmitte gut mit, unterlag jedoch mit 20:25 und 17:25. Die Spielerinnen waren etwas enttäuscht, mit ihrer Leistung aber durchaus zufrieden. VTS III: Klaproth, Ludewig, Fahl, Rohland, Bosse, Koch, Braun, Bähnsch.