Herren des TTC PeLaKa holen Punkt beim SV Ahlbershausen

Ein achtbares 6:6-Unentschieden erreichte die erste Herrenmannschaft des TTC PeLaKa in der Tischtennis-Bezirksliga beim SV Ahlbershausen am Solling. Mit zwei knappen siegreichen Spielen im oberen Paarkreuz durch Reiner Schubert und Janis Högemann fingen die Seestädter gut an, die Gastgeber glichen allerdings umgehend aus. PeLaKa legte nochmals durch Anton Gaun und Thomas Büschleb vor, Ahlberhausen glich wiederum aus. Alexander Gaun und sein Bruder Anton erhöhten auf 6:5. Im letzten dramatischen Spiel unterlag Büschleb in der Verlängerung des fünften Satzes. Tags darauf unterlag das Team des TTC beim Meisterschaftsfavoriten SC Weende II in Göttingen mit 2:10.

Das erste Spiel der Saison bestritten die zweiten Herren in der Kreisliga beim SuS Tettenborn. Die Niederlage war umkämpfter, als es das 1:7 aussagt. Sven Schumann gewann sein erstes Einzel, Detlef Fromme und Jan Lossie verloren äußerst knapp. Die dritte Herrenmannschaft empfing in Lasfelde den TTC Hattorf IV, die Gäste traten nur mit drei Mann an. Bernhard Iwanowski, Marc Lossie und ein kampfloses Spiel sorgten für einen 3:0-Zwischenstand. Alle weiteren auszuspielenden Matches gingen danach verloren, durch eine weitere kampflose Wertung lautet das Endergebnis 4:4-Unentschieden.

Die Jugendmannschaft startete gegen den TTK Gittelde-Teichhütte in die 1. Kreisklasse. Die Gäste, die nur mit drei Akteuren antraten, gingen schnell 2:0 in Führung. Eine kampflose Wertung und ein Sieg von Jaaron Bode glichen aus. Sophia Leditschke verlor, Vlado Nikolic erkämpfte seinen Punkt in fünf Sätzen. Nils Walther gewann mit 11:4 im Entscheidungssatz, durch eine weitere kampflose Wertung siegte der PeLaKa-Nachwuchs schließlich mit 5:3.